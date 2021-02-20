Найстаріший дерев’яний храм Закарпаття стане музеєм (фото)

План першочергових дій для ремонту та відновлення цілісності храмового комплексу обговорили під час виїзної наради у Колодному на Тячівщині.

У церкві Святого Миколая Чудотворця в Колодному створять музей. Збудований 550 років тому храм знаходиться у власності Углянської громади. Більшість часу церква зачинена, адже знаходиться в аварійному стані. Голова Углянської територіальної громади Іван НЕМЕШ розповів:

– Наступного тижня будемо скликати позачергову сесію, приймати рішення щодо створення музею. Другий крок – робити проектно-кошторисну документацію. І шукати у місцевому бюджеті кошти, щоб долучатися до співфінансування.

Департамент культури Закарпатської ОДА виготовить облікову документацію та клопотатиме про внесення храму до Держреєстру пам’яток. А після виготовлення проектно-кошторисної документації шукатимуть гроші для першочергових робіт:

– Першочергові протиаварійні роботи, щоб вона не завалилась, щоб зробити перекриття – це приблизна вартість біля 2,5 мільйонів гривень, – повідомив заступник директора департаменту культури Закарпатської ОДА Микола КУЖЕЛЬНИЙ.

Проект відновлення храму можна буде подавати на грантові та секторальні програми, фінансування Держфонду регіонального розвитку, програми «Велика реставрація». Шляхи фінансування та першочерговий план дій обговорили під час виїзної наради у Колодному:

– Громада приймає рішення про створення церкви-музею, виходимо на конкурс щодо кошторисної документації по відновленню об’єкта, звернемося у посольство США щодо виділення коштів, оскільки вони вже допомагали з відновленням церкви, на базі місцевої Агенції регіонального розвитку створимо ряд грантових проектів, які допоможуть у відновленні храму, – розповів про алгоритм роботи депутат Закарпатської обласної ради Іван СИНЕТАР.

Віднайшли і старовинний іконостас, який кілька десятиліть вважався втраченим. Художній музей ім. Й. Бокшая готовий передати його громаді після реставрації храму та забезпечення належних умов зберігання ікон. Адже головне завдання проекту – не просто відновити церкву, а зберегти цілісність храмового комплексу:

– Треба намагатися максимально зберегти саме цілісність храму. А вона полягає не тільки в будівлі чи розписах, а і в тому, що нам передали наші предки. Треба зберегти церкву саме в тому виді, в якому ми його отримали, – переконана ініціаторка проекту збереження дерев’яних церков Закарпаття Ірина ПЕТРОВА.

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: prozahid.com

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