Блогерша в TikTok рекомендует детям препарат, передозировка которого вызывает галлюцинации и смерть

В социальной сети «TikTok», за запрет которой после смертельного челенджа с дротаверином выступил детский омбудсмен Николай Кулеба, продолжают рекламировать спазмальгетик, вызывающий галлюцинации, привыкание и поражающий печень.

В опубликованном видео блогерша благодарит администрацию ТикТока за то, что это видео до сих пор находится в открытом доступе.

На снятых кадрах ярко накрашенная женщина неопределенного возраста рекомендует принимать спазмолитики, которые продаются в аптеках без рецепта, утверждая, что про передозировке они вызывают галлюциногенный еффект и так называемый «трип».

Позже блогерша додает, что этот препарат в больших дозах вызывает привыкание и отказ работы печени.

«А также вам грозят психические растройства и коматозное состояние до конца вашей жизни», — с улыбкой говорит женщина.

В конце видео женщина высказала слова благодарности на адресс администрации ТикТока, не удаляющей это опасное видео.