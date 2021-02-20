Абрамович заинтересовался гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии

В частности, в Геленджике бизнесмен хотел бы запустить отель класса люкс со своим собственным виноградником

Российский олигарх Роман Абрамович создал компании в Геленджике и Карелии для того, чтобы заняться на этих территориях развитием гостиничного бизнеса. Данную информацию приводит «Коммерсант».

Сообщается, что миллиардер учредил два юридических лица – ООО «УК “Норд Эстейт”» и «УК “Юг Эстейт”», в качестве основного их вида деятельности указано управление объектами недвижимости. По сведениям источников «Коммерсанта», Абрамович интересуется гостиничными проектами в Геленджике и Карелии.

Известно, что в Геленджике бизнесмен хотел бы запустить отель класса люкс со своим собственным виноградником. В связи с этим он раздумывает над тем, чтобы приобрести винодельню «Шато де Талю». Данную винодельню контролирует Ольга Ткачевой, которую средства массовой информации называют женой бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

В настоящее время совокупная площадь виноградников «Шато де Талю» составляет 101 гектаров. «Коммерсант» оценивает их стоимость в 200-500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что весной 2020 года Роман Абрамович приобрел виллу с участком в Израиле за 226 миллионов шекелей. По официальному курсу на момент покупки это 64,5 миллиона долларов или 4,1 миллиарда рублей. По сведениям израильской газеты Globes, площадь участка, которым владеет российский олигарх, составляет 9,5 тысяч квадратных метров. На его территории имеются два здания – основной дом и гостевой, построенные по проекту знаменитого архитектора Орли Шрема. Основной дом имеет площадь 2 тысячи квадратных метров, а гостевой – 1 тысячу. В подвале основного здания предусмотрены рабочие места, там стоят десять компьютеров. На участке также имеются теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который при желании можно трансформировать в гостевую зону для проведения мероприятий.