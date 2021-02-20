Миллиардер из «Пятёрочки»: как основатель ретейл-корпорации стал фигурантом уголовного дела

Бывший владелец крупнейшей российской сети дискаунтеров «Пятёрочка» Андрей Рогачёв стал фигурантом уголовного дела по рэкетирской статье: его подозревают в вымогательстве примерно 20 миллионов долларов у бывшего делового партнёра Михаила Горяинова.

Рынки раздора

Подразделение Следственного комитета России по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовное дело против рублёвого миллиардера Андрея Рогачёва по третьей части статьи 163 УК (вымогательство). Поводом стало заявление главы компании Gremm Group Михаила Горяинова. Тот обвинил основателя «Пятёрочки» в вымогательстве 20 миллионов долларов. По версии следствия, в 2015 году Рогачёв и Горяинов вложились в совместный проект, решив купить столичные рынки: Коптевский, Каширский, Усачёвский, Северный и Волгоградский. Вскоре после покупки активов у партнёров произошёл конфликт.

Рогачёв считал, что его компаньон нарушил акционерное соглашение. Партнёры договорились инвестировать в проект поровну, но Горяинов якобы вложил меньше, чем обещал, — 20,2 миллиона долларов против 29,5 миллиона долларов. Рогачёв потребовал передать ему доли в Усачёвском и Волгоградском рынках, доставшиеся Горяинову.

У Горяинова своя правда: партнёры изначально договаривались вложить 49 миллионов долларов, получив разные доли в проекте. Рогачёву доставалось 60%, его компаньону — 40%. Но Рогачёв решил расширить свой пакет и якобы стал вымогать у партнёра ещё 20% из его доли.

С 2018 года спор Рогачёва и Горяинова о принадлежности московских рынков рассматривает Высокий суд Лондона. По решению суда был наложен запрет на продажу активов Горяинова стоимостью в девять миллионов фунтов, но затем его сняли. В 2019 году Андрей Рогачёв выставлял на продажу Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Но Горяинов тогда пообещал оспорить это решение.

Конфликтный партнёр

Партнёры Рогачёва ранее уже обвиняли его в вымогательстве и рейдерстве. Например, речь шла о петербургской девелоперской компании «Макромир», которой Рогачёв владел вместе с Павлом Андреевым. Затем миллиардер выкупил его 49% акций за символические девять тысяч долларов, хотя, по версии Андреева, группа стоила один миллиард долларов.

Рогачёв якобы обещал заплатить за долю в компании другим активом, стоимостью 150 миллионов долларов. Но этого не произошло. Игорь Шабловский, который тогда руководил «Макромиром», заявил, что Рогачёв собирался завладеть имуществом второго партнёра.

Сам Рогачёв утверждал, что бывшие собственники похитили у компании 180 миллионов долларов через покупку земельных участков по завышенным ценам. Основателю «Пятёрочки» тогда удалось продать свою долю в банкротящемся «Макромире» за 1,4 миллиарда долларов. В декабре 2013 года компания прекратила существование, как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Новое дело против Рогачёва обещает быть непростым для следователей. Во-первых, обвинение касается сделок, по которым уже три года ведётся судебное разбирательство. Во-вторых, у следователей нет доступа к бизнесмену, потому что он находится за границей. Учитывая, что миллиардер несколько лет провёл в США, где в Майами запускал ретейл-проект Okey-Dokey Grocery Markets, скорее всего, у него там есть жильё. Не исключено, что он живёт в Европе: тёзке Рогачёва (дата рождения полностью совпадает) принадлежала недвижимость и в престижном районе Парижа стоимостью 10,7 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из французского реестра недвижимости. Кроме того, есть сведения о том, что Рогачёв мог также проживать в Швейцарии.

Отец русского ретейла

Первый бизнес Рогачёв открыл в 1989 году. Его компания ЛЭК производила экологические приборы, затем переключилась на аренду недвижимости и строительство. Ретейлом бизнесмен занялся в конце 90-х. Первый магазин «Пятёрочка» Рогачёв с партнёрами открыл в 1999 году в Санкт-Петербурге, после этого он также развивал сеть «Карусель». Доли в обоих ретейлерах бизнесмен затем продал корпорации X5 Retail Group. Это сделало его миллиардером.

В последние годы Рогачёв развивал в России сеть универсамов «Верный», которая имеет около полутысячи торговых точек. Состояние бизнесмена оценивается в 650 миллионов долларов.

life.ru