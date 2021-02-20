Женская рука «помирила» Потанина и Дерипаску?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина и «Русская платина» Мусы Бажаева вновь ведут переговоры о новом формате СП «Арктик Палладий». У проекта сложная судьба: он вызывал споры между самими сторонами СП и конфликты акционеров комбината — «Интерроса» Потанина и «Русала» Олега Дерипаски . Последний настаивал на увеличении доли ГМК в СП, что не устраивало Бажаева. Но теперь, видимо, Дерипаска все же решил не ставить «палки» в колеса. Неужто он опасается, что его бывшая супруга Полина Юмашева все же продаст свою долю в En+ его давнему «заклятому» другу Потанину, что может укрепить позиции последнего в давнем противостоянии бизнесменов?

Проект СП «Арктик Палладий» вроде как сдвинулся с мертвой точки — по крайней мере, Потанин с Бажаевым опять начали переговоры по этому вопросу. Однако на рынке пока реагируют на это вяло — все помнят, сколько раз бизнесмены уже пытались договориться. Но прошло уже 10 лет, а воз и ныне там.

История началась еще в 2011 году, когда «Русская платина» приобрела «Черногорское ГРК», у которого была лицензия на разведку, добычу и производство металлов на одноименном месторождении. Позднее компания Бажаева выиграла южную часть участка «Норильск-1». С тех пор и начались «контры» между «Русской платиной» и ГМК, ведь комбинат к тому моменту уже давно работал на северной части «Норильска-1» и рассчитывал расширить свои владения.

В результате образовалась занятная ситуация. Бажаев ни в какую не хотел уступать Потанину участок, даже «припугнул» его, подписав меморандум с банком ВТБ о сотрудничестве по освоению Черногороского и «Норильск-1». При этом «Русская платина» не имела необходимых мощностей в районе Норильска, так как никогда там не работала до этого. По причине этого Потанин несколько лет пытался «выцепить» объект и оспорить решение Роснедр. «Русская платина» даже говорила, что «Норникель» перекрыл ей доступ к инфраструктуре.

Казалось бы, вопрос решился в 2018 году, когда компании наконец подписали соглашение о партнерстве и подали документы на создание совместного предприятия в ФАС, а в 2019 проект даже представили Владимиру Путину. В феврале 2020 года появилось долгожданное акционерного соглашения в рамках СП «Арктик Палладия», где у сторон были равные доли. Вкладом «Русской платины» в СП были лицензии на разработку Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1». «Норникеля» же обладает лицензией на Масловское месторождение.

Потанин с Бажаевым вновь сядут за стол переговоров

И тут на «арену» заявился господин Дерипаска — он захотел, чтобы ГМК имел большую долю в проекте, который по договоренности Бажаева и Потанина предусматривал паритетное участие. «Русскую платину», понятное дело, подобные «ультиматумы» не устроили: как-никак, а именно ее лицензии являются основной частью совместного проекта.

Тут стоит вспомнить, что некогда к проекту чуть было не подключился ЕСН Григория Березкина. но вызванная действиями Дерипаски неопределенность будущего проекта стало причиной выхода последнего, писал «Коммерсант» . Этот факт может говорить о том, что Дерипаске принципиально было «насолить» именно Потанину — Бажаеву же в этой ситуации «прилетело» по касательной.

В итоге в марте прошлого года Бажаев предпочел выход из проекта. Но совсем отказаться он от него, видимо, не смог — эксперты говорят, что против бизнесмена «играет время». Поэтому уже летом появилось соглашение об операционном партнерстве. Но в декабре уже почему-то открыто заявили о том, что реализация проекта «Арктик Палладий» больше не стоит на повестке дня.

Треугольник Дерипаска-Юмашева-Потанин

Новость о возобновлении переговоров между ГМК и «Русской платиной» говорит о том, что Дерипаска все же пошел на уступки. Возникает закономерный вопрос: с чего это вдруг бизнесмен, который уже более 10 лет конфликтует с Потаниным, вдруг поменял свое мнение?

Не исключено, что господину Потанину пришлось «надавить» на семейство своего оппонента. Дело в том, что бывшая супруга российского олигарха Полина Юмашева и её отец Валентин Юмашев (экс-глава Администрации Президента Ельцина) еще в 2019 году начали переговоры о продаже своей доли в холдинге En+. Совокупно им принадлежат порядка 6,7% акций. Вполне возможно, что обсуждали этот вопрос они и с Владимиром Потаниным, который сильнее многих должен быть заинтересован в сделке. Ведь, в таком случае, его «Интеррос» получит серьёзное преимущество перед «Русалом» Олега Дерипаски в противостоянии внутри «Норникеля». А значит, Потанин сможет блокировать решения акционера ГМК.

Получается, Дерипаска испугался мести бывшей жены? Стоит отметить, что, хоть их развод не был громким, вряд ли разошлись супруги на хорошей ноте. Ни для кого не секрет, что своему успеху Дерипаска во многом обязан именно удачной женитьбе на Юмашевой, которую называют «приемной внучкой Ельцина», ведь ее мачехой была Татьяна Дьяченко-Юмашева, старшая дочь первого президента России. Брак позволил Дерипаске войти в так называемую «семью».

Полина Юмашева знает, как «надавить» на бывшего супруга?

Но, по всей видимости, хваткий бизнесмен оказался не очень-то хорошим мужем: ходили слухи, что он был не таким уж «благоверным». Конечно, после такого олигарх потерял расположение «семьи». Не удивительно, что после развода поползли слухи о том, что Юмашева собирается «насолить» бывшему супругу, заняв в его конфликте с Потаниным сторону последнего.

Неожиданная развязка?

Вполне возможно, что Потанин в последнее время действительно мог пытаться «обаять» бывшую супругу Дерипаски. Ведь новость о переговорах комбината и «Русской платины» прошла на фоне заявления «Норникеля» о том, что рекордный штраф в 146 млрд рублей за разлив топлива под Норильском компания выплатит в том числе за счет снижения дивидендов. К слову, именно дивидендная политика в далеком 2008 году стала причиной начала конфликта между Потаниным и Дерипаской: тогда первый хотел инвестировать в развитие компании, а «Русал» выступал за щедрые дивиденды.

По информации «Форбса» , за девять месяцев 2020 года «Норникель» решил выплатить 1,2 млрд долларов дивидендов. После аварии президент компании Владимир Потанин предлагал акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение года, а итоговые выплаты ограничить минимальным уровнем в 1 млрд долларов.

Тогда это стало причиной публичного конфликта — Дерипаска не был согласен на сокращение выплат. Олигарху очень нужны деньги, ведь в «долг» он живет с того самого 2008 года, а дивиденды покрывают ежегодные выплаты по ним.

В ответ на сайте «Интерроса» было опубликовано заявление, в котором «Русал» обвиняли в давлении на компанию. Мол, Дерипаска пытается использовать ситуацию с разливом топлива в Норильске и «под шумок» заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало ему выплату максимальных дивидендов. Как выразились в «Интерросе», олигарх сидит на «дивидендной игле».

Получается, Дерипаска пошел на уступки Потанину сразу по двум принципиальным для него вопросам? Похоже, что на олигарха действительно могли надавать…

А ведь многие в этой борьбе в последнее время ставили на победу Дерипаски, ведь «камни» за ситуацию с разливом летели именно в Потанина и его менеджмент. Да и скандалы на ГМК после ЧП не прекратились — так, этой ночью произошло обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В результате погиб один человек, СК уже завел уголовное дело по факту нарушения безопасности, сообщал «Коммерсант» . И подобные трагические истории происходят на комбинате регулярно, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Но, несмотря на это, сейчас на «попятную» пошел именно Дерипаска. И злопыхатели считают причиной этому то, что Потанин стал влезать в его семью. Могла ли Полина Юмашева обидеться на бывшего супруга и заключить альянс с главой «Интерроса»?

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