«Подковёрные игры» Мишустина: Премьер «затехнократил» Собянина?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , члены российского истеблишмента из разных групп влияния продолжают спекулировать на теме «транзита власти» в России. При этом элиту, в том числе и представителей крупных финансово-промышленных групп, не смущает действующее законодательство и интересы собственно российского населения. Как, в общем-то, и всегда.

Между тем «спекуляции» идут не только по поводу предстоящих в 2021 году выборов в разные органы власти, но и совсем уж покрытых тайной вещей — желания, либо нежелания действующего Президента идти на новый срок и борьбы разных «Башен кремля» за контроль над перераспределением административной и бюджетной ренты, которая, по мнению экспертов, может произойти в результате этих процессов.

При этом группы формируются вокруг наиболее вероятных будущих «центров политической силы» В нашей ситуации, вокруг главы Правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Именно эти «тяжеловесы» и их команды, как утверждают злые языки, считают себя наиболее подходящими кандидатами для того, чтобы в будущем занять пост главы государства.

Центр стабильности

В самой ситуации, собственно, нет ничего нового, но теперь для «обострения» в умах элит сложились определенные новые условия. В первую очередь, это принятие поправок в Конституцию, голосование по которым прошло минувшим летом. Не будем в который раз подробно их разбирать, напомним лишь о ключевых моментах: усиление роли Госсовета и ограничение пребывания на Президентском посту двумя сроками.

Важным фактором также стал закон об «обнулении» президентских сроков действующего главы государства. Однако, вопреки мнению «широкой либеральной общественности», это видится больше технологическим ходом, чем мифическим желанием Путина и дальше стоять у руля и нести этот груз ответственности.

Владимир Путин, понимая, что многие из тех, кто пытается получить его поддержку, мечтают лишь об укреплении собственного политического и социального капитала, таким образом остудил головы самих ретивых «кандидатов» в преемники.

Это не удивительно. Действующий Президент всегда выстраивал свою кадровую политику на принципе равноудалённости от разных центров силы, которые завязаны на собственные интересы.

Принцип «ни нашим, ни вашим» позволял заставлять элиту работать эффективней, держал её в напряжении и стимулировал думать не только о своей шкуре, но и том, как достигнуть поставленных перед страной целей. И, в том числе, доказать свою состоятельность. В том числе, Президенту, за которого раз за разом голосует подавляющее большинство населения — ведь он так и остается самым популярным политиком в стране.

Именно с этим ряд политологов связывает решение об обнулении президентских сроков. Учитывая это решение, как бы кому не хотелось, но списать со счетов Путина и сделать его «хромой уткой» не получится — а значит, придется заниматься не интригами, а реальной работой по развитию страны.

Тем не менее, обострение происходит. Особенно это заметно на фоне текущих экономических проблем и ситуации с пандемией коронавируса. Команды Мишустина и Собянина из кожи вон лезут, чтобы показать, что именно они и их лидеры — наиболее эффективные, наиболее продвинутые, наиболее заточенные под нужды простых людей. И происходит это с переменным успехом.

Кто вырвался вперед

Опрошенные The Moscow Post эксперты из политологической среды в большинстве своей считают, что в гонке этой сейчас выигрывает премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда как летом «на коне» был мэр Сергей Собянин — за счет решительных действий по борьбе с пандемией. Это же привело и к потере им очков — был допущен ряд серьёзных ошибок, коррупционных скандалов (то же онлайн-приложение «Социальный мониторинг», на котором могли освоить не менее 200 млн рублей чего стоит).

Мишустин использует неоднозначные представления элиты о своей кандидатуре себе же на пользу

В это же время Мишустин действует в масштабах всей страны — принятие мер экономической поддержки людей подается, как непосредственно его заслуга. Однако, конкретно для элит чашу весов в его пользу склоняет другое обстоятельство.

Этот страх элит перед новым переделом собственности, который напрямую зависит расклада сил по итогам аппаратной борьбы в коридорах Правительства и Администрации Президента.

Одна из ключевых заслуг Путина – «сшивание» страны и элиты, объединение для решения общих проблем. В ситуации борьбы разных олигархических кланов он умудрился найти баланс и прекратить вакханалию с постоянным перетеканием власти и ресурсов из одного центра силы в другой. И именно здесь роль Мишустина — для большей части элит он кажется куда более надёжным и предсказуемым в плане сохранения статус-кво и недопуска нового передела собственности. И, как следствие — политических брожений на этом фоне.

Изначально, в период смены правительства в конце 2019 года, пришедшая команда Мишустина виделась таким сборищем министров-технократов, лишенных собственно политических амбиций. Точно таким же виделся и Мишустин – тихий, исполнительный, не конфликтный, настоящий профессионал своего дела, сумевший добиться серьезных улучшений в работе отечественной налоговой системы.

«Тихий омут» Мишустина

Сегодня, по прошествии более, чем года, его президентские амбиции видны невооруженным глазом, и на это делает ставку его окружение. Мишустин для элит более предсказуемый — так они считают. Якобы, что в случае, если он станет главой государства, никакого серьёзного передела собственности не будет. А он, в свою очередь, очень умело этим пользуется.

В противовес ему Сергей Собянин, фамилия которого то и дело фигурирует в разных коррупционных скандалов, для элит менее понятен. Важной вехой стало приглашение Собяниным своим строительным вице-мэром Марата Хуснуллина, который после этого подтянул в московскую мэрию многих из тех, с кем работал еще в Татарстане. Это должно было оказать серьёзное влияние на расклад сил на московском строительном рынке — не заметить это просто не могли.

Плюсы Собянина, в первую очередь, для рядовых избирателей — в его жесткости и целеустремленности, в чем он пытается походить на Владимира Путина. Людям нравится порядок, но для элит это — черный ящик. И этим тоже умело пользуется Мишустин.

Как утверждают злые языки, глава «Роснефти» Игорь Сечин, обладающий огромным аппаратным весом и как госменеджер, и как в прошлом — один из руководителей Администрации Президента, якобы один из тех, кто больше всего опасается возможных перемен в будущем, и связанных с этим финансово-хозяйственных споров. Так что есть вероятность, что в этом внутриэлитном раскладе он скорее поддержит Мишустина.

Здесь по отношению к действующему руководителю Кабмина примечателен следующий момент. Чуть ли не с самого появления его во главе Белого дома в конце 2019 года на него стали выливать тонны грязи, оперируя слухами о недвижимости и бизнесе его семьи.

В российских элитах есть негласное убеждение: если за каким-то чиновником водятся какие-то грешки, которые ему можно предъявить в случае чего — он более управляем и послушен. И Мишустин великолепно играет эту роль — безотносительно того, насколько спекуляции о его близких вообще правдивы.

Но в случае Мишустина элита исходит из неверных предпосылок. Потому что за год он успел доказать, что вовсе не так прост. Он умело играет на этих спекуляциях, делая вид, что не нацелен ни на какие резкие движения, внезапные перестановки правительства, пересмотр кадровых вопросов по ключевым постам в государственных компаниях.

Так что такое успокоение — что Мишустин под контролем, и не будет ломать политический ландшафт в случае чего, работает ему на пользу, позволяет завоевать новых сторонников. В том числе, в финансов-промышленных кругах. Резюмируя, с точки зрения внутренней кремлевской кухни он оказался куда лучшим политтехнологом, чем Сергей Собянин.

По ходу начавшейся аппаратной борьбы Президент должен понять, кто руководствуется государственными, а кто – лишь собственными узкокорыстными интересами

Это видно по действиям элиты — чего стоит только недавний «разнос» в Госдуме главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который считается человеком из «пула» Собянина. А, учитывая слухи о том, что Кабмин может быть обновлен по итогам выборов в Госдуму, это лишь усиливает спекуляции о транзите власти.

В это время за «возней бульдогов под ковром» наблюдает сам Путин. По её результатам должно стать ясно, кто из элиты действительно руководствуется интересами государства, а кто — собственными узкокорыстными мотивами.

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