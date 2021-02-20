Новий загадковий моноліт так налякав натовп, що його спалили

Загадковий металевий об’єкт, який за невідомих обставин з’явився у Кіншасі, столиці Демократичної республіки Конго, був знищений натовпом наляканих місцевих жителів.

Вони закидали його камінням і підпалили, запідозривши, що він якось пов’язаний із нечистою силою.

Останніми місяцями в різних точках світу – від Каліфорнії до Британії та Румунії – стали з’являтися таємничі металеві моноліти.

Після появи аналогічного об’єкта в Кіншасі містом поповзли чутки про диявольське походження об’єкту. Хтось припускав, що він якось пов’язаний із таємними спільнотами.

“Ми прокинулися і побачили цей металевий трикутник… Ми були вражені, бо він був схожий на трикутник, знайомий нам за документальними фільмами про масонів та ілюмінатів”, – розповів один із місцевих жителів.

Моноліт помітили в районі Бандал іще на вихідних, а вже до середи мешканцям увірвався терпець.

За словами очевидців, нападники на об’єкт хотіли дізнатися, що знаходиться всередині конструкції – але не знайшли нічого, окрім листів металу.

Мер місцевої комуни Бейон Гебен розповів BBC, що відправив зразки металу в наукову лабораторію – аби там встановили його походження.

У листопаді минулого року схожий об’єкт виявили в пустелі штату Юта в США. Відтоді аналогічні моноліти час від часу стали з’являтися в різних точках планети.

Арт-колектив “Найвідоміший художник”, учасники якого зберігають анонімність, заявив, що моноліт у Юті – їхня робота, і виставив його на продаж за 45 тисяч доларів.

Кілька таких об’єктів пізніше з’явилися у Британії. Авторство визнав 29-річний місцевий художник.

У лютому до незвичного флешмобу долучилися й уряди: у лютому моноліт виявили в Туреччині – зрештою з’ясувалося, що його встановила влада – це було частиною кампанії з розкрутки космічної програми країни.

Багато хто зауважує, що усі ці об’єкти схожі на чорні моноліти – іноземні артефакти з фільму Стені Кубріка: “2001 рік: Космічна одісея”.

: bbc.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.