Навальному сохранили реальный срок

То есть в колонии он будет 2,5 года, лет, передает корреспондент The Moscow Post .

Прокурор просил вычесть из срока Навального еще 1,5 месяцев, проведенные им под домашним арестом между приговором и апелляцией в 2014-2015 годах.

Напомним, Симоновский суд Москвы зачел блогеру в срок десять месяцев домашнего ареста. В остальной части прокурор просил оставить все без изменений.

Симоновский суд зачел один день под домашним арестом как один день в колонии на основе редакции 2014 года, так как сейчас два дня под домашним арестом определяется за один день в колонии.

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