В Минкульт наведалась Генпрокуратура

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.

По словам издания, проверяется расходование бюджетных средств и исполнение контрактов. Сейчас надзорное ведомство формирует вопросы для Минкультуры. Проверка будет проходить до 16 марта. Ни ведомство, ни министерство не прокомментировали информацию.

Напомним, в конце января 2021 года в Третьяковской галерее проходила проверка, в рамках которой были выявлены нарушения в закупках. В результате сотрудника музея уволили, еще к троим применили дисциплинарные взыскания.

С января 2020 года Министерство культуры возглавляет Ольга Любимова, сменив Владимира Мединского, руководившего ведомством с 2012 года.

Минкультуры, как и другим ведомствам, средства распределяет Федеральное казначейство. Затем министерство распределяет субсидии – выплаты прямые, к примеру, гранты, или косвенные в виде льготного налогообложения.

В этом году Минкультуры выделено 142,2 млрд руб., из них 806,8 млн являются расходами по общегосударственным вопросам. Еще 111,5 миллионов выделено на программу «Развитие культуры».

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS