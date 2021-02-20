Акции «Норникеля» теряют в цене из-за Потанина

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Он отметил, что авария, случившаяся на Норильской обогатительной фабрике (входит в «Норникель») показывает: усилий компании недостаточно, чтобы предотвратить такие ЧП. В связи с этим «Норникель» принял решение ужесточить требования по промышленной безопасности.

Такие случаи сокращаются, подчеркнул Потанин.

«Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем», — сказал он, добавив, что причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности.

Однако официальная версия происшествия еще не подтверждена следователями. Потанин рассказал, что сейчас ведется расследование. Руководитель фабрики уволен. Двое рабочих, попавших под завалы, погибли, пишет источник СМИ. В ближайшие пять лет «Норникель» планирует вложить около 100 млрд рублей в промышленную безопасность.

Компания также организовала штаб по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказана помощь.

Сообщение о частичном обрушении цеха поступило в ночь на 20 февраля 2021 года. В этот момент в помещении было восемь человек, четырех вывели, двое выбрались сами. Один скончался в карете скорой помощи, судьба вторых пока неизвестна. Пять человек госпитализировали. Из-за сильного мороза спасателям сложно разбирать завалы, площадь которых 1 тысяча квадратных метров. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до трех.

По факту происшествия прокуратура Норильска организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Восемь пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в больнице, сообщили власти региона.

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