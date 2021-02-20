Вчені назвали 5 продуктів, у яких більше вітаміну С, ніж в апельсинах

Зміцнення та підтримка імунітету є одним із пріоритетів з моменту початку пандемії коронавірусу.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Хоча здорове харчування та фізичні вправи – це найкращий підтримувати свою форму ті здоров’я, добавки, такі як вітамін С, також можуть відігравати важливу роль у покращенні імунітету.

Та попри те, що на ринку доступно багато добавок, завжди найкраще отримувати поживні речовини з харчових джерел.

Коли мова йде про вітамін С, першим продуктом, що спадає на думку, є апельсин. Однак, існують продукти, які можуть забезпечити вас значно більшою його кількістю. Ось 5 продуктів, у яких міститься більше вітаміну С, ніж в апельсинах:

Полуниця. В одній чашці полуниці міститься близько 87,4 мг вітаміну С. Крім того, полуниця забезпечить вас великою кількістю фолієвої кислоти та інших сполук, що сприяють здоров’ю серця.

Цвітна капуста. Незалежно від того, смажена вона або приготована на пару, вживання невеликої головки цвітної капусти забезпечить вам 127,7 мг вітаміну С, а також 5 грамів клітковини та 5 грамів білка.

Ананас. Ананас містить бромелаїн, травний фермент, який допомагає розщеплювати їжу та усуває здуття живота. Бромелаїн діє як природний протизапальний засіб, який допомагає швидше відновитися після важких тренувань. Одна порція ананаса містить 78,9 мг вітаміну С.

Броколі. Броколі має протизапальні властивості. Одна порція цього хрестоцвітного овоча містить 132 мг вітаміну С і велику кількість клітковини.

Червоний болгарський перець. Червоний болгарський перець низькокалорійний і багатий на різні поживні речовини. Серед іншого, він має позитивний вплив на наш настрій. 100 грамів червоного болгарського перцю містить близько 127,7 мг вітаміну С.

Брюссельська капуста. В першу чергу вона відома своїми протираковими властивостями. Брюссельська капуста багата на клітковину та фітонутрієнти. При цьому в одній порції цього овоча міститься близько 74,8 мг вітаміну С. Якщо вам не подобається гіркий смак брюссельської капусти, ви можете трохи посмажити її, це надасть їй солодкуватого смаку.

: chasdiy.org

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