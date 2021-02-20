Воробьевы «горы»: чиновники «не в авторитете»

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , очередной коррупционный скандал произошел в вотчине губернатора Московской области Андрея Воробьева . Правоохранительные органы арестовали одного из самых одиозных чиновников его команды, экс-главу Рузского района Подмосковья, а ныне первого заместителя руководителя департамента территориальных органов власти региона Максима Тарханова.

Чиновника подозревают в коррупционном преступлении, повлекшем ущерб бюджету в сотни миллионов рублей. Речь идет о реконструкции очистных сооружений в Рузском районе, которые совместно возводили местная администрация, Госстрой и компания ООО «АИС». На бумаге работы были произведены, акты приемки подписаны, деньги уплачены. Но на деле никакой реконструкции произведено не было.

Скандалы в муниципальных образованиях Подмосковья гремят чуть ли не ежемесячно, в основном касаясь лояльных к Воробьеву, и, как возможное следствие, высокопоставленных чиновников. Затрагивают они и центральную власть субъекта. Да настолько, что невольно задашься вопросом, не является ли набор таких управленцев целенаправленной кадровой политикой губернатора?

Имя господина Тарханова, когда тот был еще во главе Рузского района, не раз фигурировало в контексте таких скандалов. Уйдя с поста главы Рузского района на повышение в правительство субъекта, он оставил после себя тяжелое наследство, с которым сам же Воробьев был вынужден разбираться.

Летом минувшего года в Рузе прорвало дамбу — из-за дождей и розлива реки Городянки городская инфраструктура, не ремонтировавшаяся десятки лет, просто не выдержала. Начался потоп, жителей пришлось эвакуировать. Воробьев поспешил в район пропиариться, «решая» ситуацию на месте.

Если вина Тарханова подтвердится, станет ясно, почему дамбы, мосты, очистные сооружения в районе дышат на ладан, несмотря на миллиарды, которые выделяются из бюджета на их восстановление. И вместо того, чтобы спросить с бывшего муниципального руководителя, Воробьев берет его на повышение, да еще и ставит на направление по взаимодействию с территориальными органами власти. Уж не «выслужился» как-то ли перед ним Тарханов, пока Руза разваливалась на глазах?

Криминал и коррупция – «полет» нормальный?

К коррупции в Подмосковье все давно привыкли, но местных воробьевских кадров уже давно пытаются связать с не менее, а может и более серьёзными грехами, вплоть до возможной работы с целым сонмом криминальных авторитетов. Среди возможных «лоббистов» во властных коридорах Подмосковья называли главу Подольской ОПГ Сергея Лалакина («Лучка»), «авторитетного» бизнесмена Анатолия Петрова, кое-где известного, как «Петруха», и многих других выходцев из «лихих 90-х».

Петрову долгое время пытались приписать влияние на бывшего главу Пушкинского района, а до этого — Балашихи и Железнодорожного Евгения Жиркова. Последний ранее тесно работал с председателем Мосгордумы Игорем Брынцаловым. Но сейчас Брынцалов вряд ли любит вспоминать то время, ведь в декабре 2019 года Жиркова задержали правоохранители.

Как писал «Коммерсант» , по данным следствия, будучи главой подмосковной Балашихи, Жирков получил от застройщиков за сдачу домов два нежилых помещения общей стоимостью 73 млн руб. Балашиха — крупнейший город в Подмосковье. Руководитель муниципалитета просто не может быть в поле зрения губернатора. В этой ситуации с застройщиками слухачи стали сравнивать её с работой девелоперской ГК «Самолёт», которая считается близкой к брату главы Подмосковья Максиму Воробьеву.

Евгений Жирков

По слухам, Андрей Воробьев мог немало способствовать успеху компании в разных территориях Московской области. О связях Воробьева и «Самолета» известно давно, хотя сам он аффилированность с коммерческой группой отрицает. Например, экс-кандидат в президенты Павел Грудинин и его однопартиец, депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее указывали, что именно Андрей Воробьев стоит за рейдерской атакой на «Совхоз имени Ленина» ради завладения землями совхоза для последующей застройки. Об этом писали PASMI .

Рейдерские атаки на предприятия и целые территории — типичное дело криминальных элементов от власти и бизнеса, которым при Воробьеве, судя по всему, неплохо живется. Однако, когда в субъекте тех же чиновников задерживают пачками, как произошло в Щелковском районе в 2019 году, уже не ясно, кого больше стоит бояться — откровенных бандитов, или современных подмосковных управленцев в костюмах с галстуками.

В той истории в руки правоохранителей попала вся Щёлковская верхушка — бывший глава Алексей Валов, его первый заместитель Наталья Тамбова, экс-замглавы администрации по жилищным вопросам Ирина Иванова, а также руководитель местных «ритуальщиков» Георгий Волосевич.

Случай с Ивановой можно рассматриваться отдельно, её задержали раньше остальных. Как пишет «Лайф» , ей предъявили обвинения в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей. По тому же делу был задержан бывший начальник управления земельных отношений муниципалитета Виталий Андрусиенко. У Ивановой довольно быстро развязался язык, и она дала показания на своего бывшего шефа Алексея Валова.

Его, в свою очередь, арестовали по обвинению в получении взятки. Следствие посчитало, что еще в 2017 году Валов, возглавляя район, оказывал покровительство своей подчинённой. Наградой стал «Мерседес Бенс» стоимостью более 6 млн рублей. Поговаривают, что любовь Валова к дорогим авто могла выйти боком для самого Андрея Воробьева, но этого не случилось.

«Волдырь» на репутации

Но репутация Воробьева, как руководителя и главного «кадровика» субъекта, начала страдать еще задолго до этого. Еще в 2014 году ходили разговоры, будто тогдашний заместитель Андрея Воробьева Михаил Кузнецов мог поддерживать главу Ленинского района области Сергея Кошмана. В сентябре 2014 года тот выиграл выборы в Мосгордуму, но всего через пару недель сбежал вместе с семьей в Швейцарию.

Что могло так напугать Кошмана — вопрос, но предположить можно. Потому что в то время гремело уголовное дело его заместителя Льва Львова. Как пишут «Вести» , его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и крупному штрафу в 100 млн рублей за попытку получить взятку в $500 тыс. Ранее с этими деньгами, которые он нес шефу, задержали зама Львова Игоря Комарова.

Как в итоге установил суд, сам Львов потребовал у некой строительной компании крупную денежную сумму, чтобы поставить подпись на документах, разрешающих эксплуатацию жилого дома. И снова — строительная компания, жилье и разрешения на ввод. Складывается впечатление, что это чуть ли не любимая тема прогоревших чиновников воробьевского «призыва».

В свое время на все эти перипетии обратил внимание бывший начальник службы безопасности Президента Бориса Ельцина Александр Коржаков, который тогда был советником правительства Тульской области. Кержаков написал письмо Владимиру Путину, где сообщил, что группа подмосковных чиновников буквально приватизировала город Орехово-Зуево.

После этого Коржаков был почти сразу же уволен с поста советника, о чем писал «Коммерсант» . Причем источники издания указывали, что увольнение произошло якобы из-за нарушения Коржаковым корпоративной этики — он некорректно высказался в СМИ в адрес одного из губернаторов.

Как нетрудно догадаться, речь шла об Андрее Воробьеве. И через недолгое время после этого главой города избрали Геннадия Панина, которого поддерживал уже упомянутый заместитель Воробьева Михаил Кузнецов. Мало кто тогда сомневался, что переформатирование власти в Орехово-Зуево произошло из-за этого скандала, и что обошлось без руки самого Воробьева.

Тому действительно вряд ли приятно читать о себе плохое в прессе. Его репутация итак несет урон: завистники «приклеивают» к нему то одного влиятельного «братка», то другого. В сети до сих пор обсасывают скандал на матче «Ночной хоккейной лиги» в 2018 году, когда Воробьев, как утверждают авторы сайта «Ока.ФМ» , якобы пригласил в свою команду «авторитетного» человека, крестника «Петрухи» по прозвищу «Волдырь».

Причем играла команда Воробьёва против команды Владимира Путина. Если «Волдырь» и правда был в чем-то замешан, мог ли об этом не знать Воробьев? Или он не понимал, что подставляет Президента? То, что места руководителей в муниципалитетах Подмосковья тоже косвенно могут вызвать искусственный негатив в адрес главы государства — его тоже не беспокоит?

Как, например, мэр города Электросталь Владимир Пекарев, который занимает свою должность с 2016 года и никуда не торопится. Как утверждают авторы сайта «МЗК1» , якобы в лихие 90-ые он был водочным королем и водил знакомство с криминальным «авторитетом» «Симой», убитым в 2014 году. Убийство было резонансное, ходили слухи, что «Сима» мог помогать Пекареву в бизнесе, а потом стал не нужен.

Несмотря на все скандалы и непонятное прошлое, Владимир Пекарев уже пятый год работает главой Электростали

Доказать это не представляется возможным, так что вся история остаётся просто слухами, но разве это не показатель кадровой работы Воробьева? Ведь чиновников, которые могут быть замешаны в связях с неблаговидными бандитами, рэкетирами и «решалами» в Подмосковье все эти годы хватало и без Пекарева.

Сам Воробьев при этом делает вид, что ничего не происходит. Но занимая пост уже порядка 10 лет, это имеет накопительный эффект. И очень скоро количество может перейти в качество, а это значит, что до конца своей текущей каденции глава Подмосковья может просто не досидеть.

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