Складено рейтинг найнадійніших автомобілів

Компанія JD Power провела чергове дослідження надійності автомобілів на американському ринку. З’ясувалося, що Lexus лідирує в преміальному сегменті, а Kia в масовому.

Отже, в рейтингу за 2020 рік перший рядок зберігає Lexus. При цьому японська марка сходить на п’єдестал дев’ятий раз за останні 10 років. За Lexus йде Porsche. Бронза дісталася корейському бренду Kia. Що стосується Toyota, то вона виявилася лише на четвертому місці. До слова, Genesis, який був лідером рік тому, тепер змістився на восьму позицію.

Найбільш ненадійні машини у Jaguar, Alfa Romeo і Land Rover. У списку моделей найбільш надійних є Lexus NX і RX, Porsche 911. Останній вже вдруге за три роки підтверджує своє звання.

Аналітики відзначають, що надійність транспортних засобів в США знаходиться на високому рівні. Загальний показник дефектів, зазначений власниками, знизився на 10% в порівнянні з минулим роком.

Як заявив віце-президент по автомобільній промисловості JD Power Дейв Сарджент, виробники виготовляють все більш надійні машини, але деякі проблеми ще присутні.

Дослідження засноване на відповідях 33 251 автовласника з США. У список потрапили моделі 2018 року, які пройшли трирічну експлуатацію.

: mmr.net.ua

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