Рыночные отношения Горяинова

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , СК возбудил уголовное дело в отношении основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева , которого бывший деловой партнер, глава компании Gremm Group Михаил Горяинов обвинил в вымогательстве порядка 20 млн долларов. Предприниматели некогда вместе развивали рыночный бизнес в России, но не нашли общий язык и уже 5 лет спорят по поводу активов — дело ранее уже дошло до Высокого суда Лондона. Сейчас Рогачев находится за границей и вряд ли вернется на родину ввиду заведенного тут на него уголовного дела. Таким образом Горяинов в некотором роде мог «устранить» партнера, чтобы спокойно распродавать активы, которые они некогда приобретали совместно?

Как сообщает «Коммерсант» , Горяинов дал показания, из которых следует, что Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую в 20 млн долларов — речь идет о здании на Волгоградском проспекте и Усачевском рынке, которые сейчас находятся во владении Gremm Group. Чтобы подтвердить свои слова, Горяинов предоставил переписку и записи разговоров с Рогачевым.

Эти объекты — часть бизнес-империи, которую основатель «Пятерочки» и Горяинов начали строить в 2015 году. Также они выкупили у мэрии Коптевский и Северный рынок, затем — Каширский рынок. Всего, по первоначальному плану, должна была появиться торговая сеть из 50-ти объектов.

Но в отношениях коммерсантов быстро пошел разлад. Как писал «Коммерсант» , первым с обвинениями в адрес бывшего товарища обратился Рогачев, заявив, что Горяинов инвестировал в проект гораздо меньше оговоренной в акционерном соглашении суммы. При этом Gremm Group из пяти рынков достались два. Со стороны Андрея Рогачева называлась сначала сумма в 30 млн долларов, а потом 15 млн «зеленых», которые Михаил Горяинов якобы должен за рынки. Тот, естественно, все претензии своего экс-партнера опровергал.

Как сообщал РБК , Рогачеву даже удалось добиться в Высоком суде Лондона ареста активов Михаила Горяинова на сумму 9 млн фунтов. Стало быть, данное решение подтверждало факт того, что бенефициар Gremm Group мог получить объекты не совсем честным путем? Но в 2019 году инстанция внезапно сняла обременения с активов, а Рогачеву предписали еще и выплатить 17 млн рублей судебных издержек. Кроме того, последнему запретили подавать апелляцию на решение суда. Как утверждали авторы портала «Власть» , якобы «Горяинов мог подделать предоставленные суду доказательства».

Разбазаривает рынки

После этого Рогачев выставил три своих рынка на продажу, рассчитывая выручить за них 2,2 млрд рублей. Таким образом, дескать, он хотел возместить убытки, которые ему принесло «удачное» сотрудничество с Горяиновым. Однако, как писал «Коммерсант» , директор по развитию Gremm Group Артем Букин тогда отметил, что все 5 рынков, которые экс-партнеры начинали развивать вместе, являются предметом спора. Для того, чтобы победить в последнем, Горяинов сейчас и мог создать ситуацию, при которой Рогачев вряд ли приедет в Россию, чтобы решать вопросы на местах?

Андрей Рогачев уже не раз успел пожалеть о том, что некогда сотрудничал с Горяиновым?

При этом сам Горяинов времени зря не теряет. Как писал «Момент истины» , он продал Центральный рынок компании «Парус», которая связана с «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева. По информации РБК , Gremm Group Михаила Горяинова заключила сделку по продаже Москворецкого рынка группе «Синдика» сенатора и бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Сумма сделки оценивается в 1,8 млрд рублей.

Ранее судачили и о том, что «с молотка» может уйти и Усачевский рынок и здание на Волгоградском проспекте. В частности, как писали «Ведомости» , среди претендентов на последний актив называлась сеть гипермаркетов «Лента».

Уж не реализует ли господин Горяинов сейчас спорные рыночные активы, пока над Рогачевым нависла угроза уголовного преследования и вряд ли он сможет помешать вероятно задуманным его бывшим партнерам сделкам? Вполне возможно, что сейчас он уже ведет с кем-то переговоры, но пытается это скрыть. Ведь в свое время он, например, отрицал факт переговоров с Каноковым, о чем писал РБК . К слову, тогда прошли слухи в том числе о вероятной покупке «Синдикой» Усачевского рынка.

«Бурная» молодость

Такой стиль ведения бизнеса хорошо вяжется с образом господина Горяинова, который тиражируют недоброжелатели. Как утверждают авторы портала obser.media , якобы «свою предпринимательскую деятельность Михаил Горяинов начал еще в 1990-х, когда, будучи студентом МГУ, торговал китайскими товарами на вещевом рынке в Лужниках» […] речь также идет о некоем «белом порошке» (возможно, наркотическом препарате?), который поставлялся на рынок в тюках с вещами, значительно увеличивая реальную стоимость завозимого ширпотреба».

Если это действительно так, то понятно, почему злые языки отдельно отмечают, что для простого студента он получал весьма приличные деньги. Этот финансовый поток, якобы, приостановился после того, как парочка иностранных друзей Горяинова попала в федеральный розыск.

О Михаиле Горяинове ходят весьма неоднозначные слухи

После чего тогда еще юный бизнесмен решил заняться недвижимостью. Как утверждают авторы портала «Компромат» , якобы он «прибился» «под крышу агентства недвижимости МИАН, и начал бойко торговать современными просторными квартирами со свободной планировкой. Конечно, никаких таких квартир в те времена и в помине не было, а были обычные хрущевки, да панельки, которые Горяинов Михаил брал на реализацию у МИАН, и, не утруждая себя проектами и согласованиями, сносил в них внутренние стены, тем самым увеличивая площадь, подшаманивал внешний вид косметическим ремонтом, и втюхивал неискушенным капитализмом постсоветским гражданам, как современное жилье».

По слухам, так бы и промышлял Горяинов этим, если бы не встретил свою будущую супругу — Евгению Мартьянову, у которой якобы были влиятельные родители. Таким образом, поговаривают, и «создался» влиятельный бизнесмен Горяинов со своим Gremm Group.

Если рассказы о былых трудовых «заслугах» Горяинова верны, то именно в то время он и мог научиться весьма сомнительным методам ведения дел. В том числе, узнал, как можно «устранить» своих соперников? Кажется, нечто подобное он сейчас и может делать с господином Рогачевым.

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