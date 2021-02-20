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Слава Камінська заявила, що в мережі під її ім’ям діють шахраї

20.02.2021

За словами солістки українського гурту “НеАнгели” Слави Камінської, шахраї відправляють повідомлення її друзям із російських номерів.

Солістка українського гурту “НеАнгели” Слава Камінська 19 лютого в Instagram Stories повідомила, що від її імені шахраї розсилають повідомлення в мережі W hatsApp.

“Хтось із російського номера пише моїм друзям, хоча незрозуміло, звідки в нього номери телефонів, і просить щось там кудись переказати. Це не я, не ведіться”, – заявила артистка.

Вона також оприлюднила скріншоти переписки цих людей із її друзями. У повідомленнях аферисти, відрекомендовуючись співачкою, просять переказати гроші й анонсують проведення конкурсів і марафонів.

: trserial.net.ua

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