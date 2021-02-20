Слава Камінська заявила, що в мережі під її ім’ям діють шахраї

За словами солістки українського гурту “НеАнгели” Слави Камінської, шахраї відправляють повідомлення її друзям із російських номерів.

Солістка українського гурту “НеАнгели” Слава Камінська 19 лютого в Instagram Stories повідомила, що від її імені шахраї розсилають повідомлення в мережі W hatsApp.

“Хтось із російського номера пише моїм друзям, хоча незрозуміло, звідки в нього номери телефонів, і просить щось там кудись переказати. Це не я, не ведіться”, – заявила артистка.

Вона також оприлюднила скріншоти переписки цих людей із її друзями. У повідомленнях аферисти, відрекомендовуючись співачкою, просять переказати гроші й анонсують проведення конкурсів і марафонів.

: trserial.net.ua

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