ТГК-2 подозревают в угрозе энергобезопасности

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Следствие считает, что с 2018 по 2020 годы руководящие лица, злоупотребляя должностными полномочиями, создали угрозу энергетической безопасности в регионе, дестабилизировав работу АО «Архоблэнерго».

Ущерб оценивается в 350 миллионов рублей. Также организация имеет убыток в размере более 290 млн рублей, «кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд руб., при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.», разъяснили в СК.

Следствие считает, что подозреваемые специально дестабилизировали обстановку в финансовом положении компании, приведя ее к банкротству. Это дало им возможность на монополию топливно-энергетическом рынке области.

Возбуждены уголовные дела по статьям злоупотребления должностными полномочиями и сокрытие денежных средств. Следователи намерены добиться того, чтобы задержанных арестовали.

По месту жительства и работы производились обыски. К слову, в ПАО «ТГК-2» подтвердили задержание директора компании Надежды Пинигиной. По словам источников, оперативно-следственные мероприятия проводились в нескольких регионах, и ее этапируют в Архангельск.

Акции Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2) на фоне вышеописанной новости снизились. В первые 20 минут торгов на Мосбирже они упали на 5,7% — до ₽0,00416 за бумагу.

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