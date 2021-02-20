Навального признали виновным в клевете

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Уголовное дело о клевете было возбуждено в связи с комментариями Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко поддержал изменения в Конституцию России.

В конце августа прошлого года суд принял решение приостановить процесс, так как блогер болел. На тот момент Навальный находился в Германии. Однако в середине января он вернулся в Россию и был задержан. После этого заседания возобновились.

Виновным себя блогер не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф, либо принудительные работы.

Отметим, что министерство юстиции РФ направило в Европейский суд по правам человека запрос о пересмотре решения по Навальному. 16 февраля ЕСПЧ воспользовался правилу 39 регламента суда, призвав РФ освободить блогера. В Москве заявили, что принятое решение является попыткой вмешательства во внутренние дела и в судебную системы страны. Согласно принятым поправкам, международные обязательства принято исполнять в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.

Также в субботу стало известно, что адвокат Ольга Михайлова сообщила, что Мосгорсуд отклонил ходатайство по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении блогера.

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