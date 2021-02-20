В Україні помітили розкішний позашляховик Maybach

В Україні з’явився ще один Mercedes–Maybach GLS 600. На цей раз найдорожчий позашляховик Mercedes зафксували у Львові в супроводі Mercedes S–Class.

Про це пише Четверта студія з посиланням на topgir.com.ua

Схоже, новий Mercedes–Maybach GLS 600 стає бестселером серед українських багатіїв.

Нагадаємо, ціна Майбах в Україні стартує з позначки в 161 300 євро.

Дізнатися дорогу комплектацію позашляховика Maybach можна за фірмовими радіаторними гратами, безліччю хромованих елементів і дисків на 22 дюйма.

Автомобіль доступний в унікальному двокольоровому забарвленні.

Для обробки салону використовують дорогі матеріали – шкіру і дерево. У стандартній комплектації позашляховик має сім посадкових місць, у цій – чотири.

Всі сидіння топової комплектації оснащені електроприводом, вентиляцією і функцією масажу. Комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.

Під капотом у Mercedes-Maybach GLS 600 встановлений двигун V8 твін-турбо на 4 літри потужністю 557 кінських сил. Першу сотню машина набирає за 4,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 250 км/год.

: 4studio.com.ua

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