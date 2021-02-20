Названо метод боротьби із надокучливими спам-дзвінками

З кожним днем все більше користувачів мобільним зв’язком скаржаться на спам-дзвінки. Дані дзвінки здійснюються в цілях реклами і звісно без згоди абонентів. Такі дзвінки порушують особистий простір абонентів та є справді дратівливими. Звісно, врегулюванням даного питання повинні займатись безпосередньо оператори зв’язку.

Спеціалісти в даній сфері вважають, що потрібно розробити інтегровану антиспам-систему, яка буде розпізнавати небажані дзвінки. Також варто працювати над проблемою підміни номерів. Зокрема такі схеми практикують шахраї, часто представляючись працівниками банку чи інших установ, в подальшому наносячи матеріальну шкоду користувачам.

Окрім цього, дане питання варто розглядати із сторони законодавчого регулювання. Потрібно чітко визначити правила щодо використання мобільного зв’язку у комерційних та рекламних цілях. Ну і звісно, обмежувати такі дзвінки для абонентів протягом певного періоду.

Варто зазначити, що деякі оператори зв’язку, зокрема на російському ринку, пропонують послугу “Знаю, хто дзвонить”. Вона є безкоштовною та дозволяє абоненту бачити назву компанії під час вхідного дзвінка.

: itech.co.ua

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