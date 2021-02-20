Поліція почала офіційне розслідування після звинувачень на адресу Меріліна Менсона

Як повідомляє TMZ, поліція Лос-Анджелеса офіційно розслідує звинувачення які надійшли на адресу Меріліна Менсона. Служителі закону збираються допитати одну з імовірних жертв музиканта і актора.

Нагадаємо, що деякий час тому колишня наречена Менсона – актриса Еван Рейчел Вуд – опублікувала в своїх соціальних мережах визнання, що під час відносин з музикантом піддавалася абьюз. Пізніше Есме Б’янко, відома по «Грі престолів», також опублікувала свою заяву, в якій говорила, що Менсон знущався і над нею.

Після цього з артистом розірвало контракт агентство CAA. Також він був вирізаний з нового сезону «Американських богів».

Раніше в цьому місяці у будинку Менсона вже були помічені поліцейські, яких викликали анонімним дзвінком. Відомо, що музикант не став з ними розмовляти.

: trserial.net.ua

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