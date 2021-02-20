Черноморские таможенники снялись для календаря в мафиозном стиле

Черноморская таможня сделала для своих сотрудников календарь на 2021 в стиле криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены». Фотографии календаря в Facebook опубликовал волонтер Роман Синицын.
«Нормальный мерч от таможенников, и сами таможенники, за свои деньги. То есть за наши деньги», — отметил Синицын.
Сотрудники таможни имитируют сцены из фильма, при этом каждый месяц подписан оригинальным слоганом:
Январь — «Наші пости — наші прозорі фортеці»,
Февраль — «Крим наш — доглянемо вантаж»,
Март — «ЗМІстовно наповнюємо контент»,
Апрель — «Працюють агенти інтелектуальної розвідки»,
Май — «Вражена, що розмитнення авто це швидше ніж пройти комплекс процедур в салоні краси»,
Июнь — «- Ну що там з тим контейнером? — Все гаразд, іноді банани — це банани»,
Июль — «Коаліція джентельменів митного правопорядку»,
Август — «Є тілька два місця для контрабасу: або Філармонія, або склад конфіскату»,
Сентябрь — «-Що в нас, знову сценарій до голлівудського фільму? — В Голлівуді ще так не навчились»,
Октябрь — «Держава отримає все до копійки»,
Ноябрь — «На рахунок три! Головне правило держслужбовця назови!»,
Декабрь — «Можна грати ферзем серед пішаків. Я обираю бути гросмейстером».
Для календаря, в частности, снялся глава Черноморской таможни Александр Щуцкий.