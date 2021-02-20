Черноморские таможенники снялись для календаря в мафиозном стиле

Черноморская таможня сделала для своих сотрудников календарь на 2021 в стиле криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены». Фотографии календаря в Facebook опубликовал волонтер Роман Синицын.

«Нормальный мерч от таможенников, и сами таможенники, за свои деньги. То есть за наши деньги», — отметил Синицын.

Сотрудники таможни имитируют сцены из фильма, при этом каждый месяц подписан оригинальным слоганом:

Январь — «Наші пости — наші прозорі фортеці»,

Февраль — «Крим наш — доглянемо вантаж»,

Март — «ЗМІстовно наповнюємо контент»,

Апрель — «Працюють агенти інтелектуальної розвідки»,

Май — «Вражена, що розмитнення авто це швидше ніж пройти комплекс процедур в салоні краси»,

Июнь — «- Ну що там з тим контейнером? — Все гаразд, іноді банани — це банани»,

Июль — «Коаліція джентельменів митного правопорядку»,

Август — «Є тілька два місця для контрабасу: або Філармонія, або склад конфіскату»,

Сентябрь — «-Що в нас, знову сценарій до голлівудського фільму? — В Голлівуді ще так не навчились»,

Октябрь — «Держава отримає все до копійки»,

Ноябрь — «На рахунок три! Головне правило держслужбовця назови!»,

Декабрь — «Можна грати ферзем серед пішаків. Я обираю бути гросмейстером».

Для календаря, в частности, снялся глава Черноморской таможни Александр Щуцкий.