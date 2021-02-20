В Москве оппозиционера Навального доставили в суд

Российского оппозиционера, учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская тишина» в Бабушкинский районный суд, где в субботу, 20 февраля, состоятся сразу два заседания по его делам.

Как сообщает ТАСС, автозак с Навальным сопровождали автомобили патрульных.

В суд прибыли иностранные дипломаты, а на заседания по Навальному аккредитованы 18 зарубежных СМИ.

В настоящее время в суде уже началось заседание, на котором судьи Мосгорсуда рассмотрят жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

Как сообщает , защита Навального просит суд исполнить решение ЕСПЧ, потребовавшего его освобождения.