Появились фото предполагаемого дома Януковича в Ростове

Появились фотографии дома в российском городе Ростов-на-Дону, в котором якобы проживает беглый бывший президент Украины Виктор Янукович.
Снимки опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на ростовского блогера Александра Кочеткова.
Отмечается, что он поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.
«Охранник ответил, что Януковича нет дома, два дня назад он уехал по делам», – сказано в сообщении.
Читайте також: У Мінську другий день триває протест проти «поглиблення інтеграції» Білорусі та Росії