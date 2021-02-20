Появились фото предполагаемого дома Януковича в Ростове

Появились фотографии дома в российском городе Ростов-на-Дону, в котором якобы проживает беглый бывший президент Украины Виктор Янукович.

Снимки опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на ростовского блогера Александра Кочеткова.

Отмечается, что он поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

«Охранник ответил, что Януковича нет дома, два дня назад он уехал по делам», – сказано в сообщении.