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Появились фото предполагаемого дома Януковича в Ростове

20.02.2021

Появились фотографии дома в российском городе Ростов-на-Дону, в котором якобы проживает беглый бывший президент Украины Виктор Янукович.

Снимки опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на ростовского блогера Александра Кочеткова.

Отмечается, что он поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

«Охранник ответил, что Януковича нет дома, два дня назад он уехал по делам», – сказано в сообщении.

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