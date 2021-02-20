Фукс перешел границу

Фундамент для конфликта между группами Павла Фукса и Раната Ахметова был заложен 22 сентября 2020 г., когда Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность Государственной службы геологии и недр в части непринятия решения о расширении границ Руновщинской нефтегазовой площади (Полтавская область). Тогда на противоположной стороне баррикад геологического ведомства было ООО «Профи нафт», а структуры Ахметова вообще никак не фигурировали.

Лицензию на разработку данной территории «Профи нафт» получило в августе 2017 г. Спустя два года компания захотела расширить площадь территории, объяснив инициативу выводами ГП «Укргеофизика» «о том, что результаты проведения геологоразведочных работ подтверждают факт, что площадь выходит за границы переданного в эксплуатацию участка». Местный (Полтавский) облсовет, чье мнение важно в таких случаях, инициативу лицензиата поддержал. У Госгеослужбы на этот счет оказалось другое мнение, но оно было «подправлено» упомянутым решением суда.

«Признать противоправными действия Госгеонедр по возврату «Профи нафт» заявления с приложенными к нему документами о расширении границ ранее выданной в пользование площади недр. Обязать ответчика издать приказ о выдаче спецразрешения на пользование недрами Руновщинской площади на основании заявления о расширении границ ранее переданной в эксплуатацию площади», – говорилось в решении первой инстанции.

Главой ООО «Профи нафт» фигурирует Виталий Лупето, который является многолетним менеджером структуры «Ист Юроуп Петролеум», ранее носившей название «Голден Деррик». Про эту компанию «ОЛИГАРХ» уже сообщал ранее.

В президентскую каденцию Виктора Януковича на нее было оформлено около 30 спецразрешений на разведку и добычу углеводородов в разных регионах страны. Такие успехи СМИ связывали с лоббированием бизнеса компании двумя бывшими министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, которых называли главными бенефициарами «Голден Деррик». Но после Революции достоинства в 2014 г. ситуация для «Голден Деррик» и ее бенефициаров кардинально изменилась. Так, в марте 2014 года по инициативе Генеральной прокуратуры упомянутая выше Государственная служба геологии и недр лишила «Голден Деррик» лицензий на разработку нефтегазовых месторождений, а активы компании были арестованы.

Компания пошла в суды с целью возобновления своих лицензий. Очередь вышеупомянутой Руновщинской нефтегазовой площади пришла в 2017 г., когда Госгеонедр выдала соответствующее разрешение на основании соответствующей санкции суда. К тому времени «Голден Деррик» уже назывался «Ист Юроуп Петролеум», при этом сама компания начала ассоциироваться прессой с уроженцем Харькова Павлом Фуксом, который вошел в число крупных бизнесменов после реализации московского проекта недвижимости MosCityGroup.

Именно его команде и приписывается процесс очистки бизнеса соратников Януковича от токсичности. Как сообщал «ОЛИГАРХ», эта стратегия подразумевала создание при «Ист Юроуп Петролеум» нескольких десятков новых юридических лиц, которое впоследствии получили от «материнской» компании свои лицензии (по принципу: одной компании – один участок). Таким образом, «Профи нафт» и досталась Руновщинская площадь. Но полноценных прав собственности на «наследие Ставицкого» оказалось недостаточно. Относительно быстро новоявленные компании-владельцы площадей углеводородов столкнулись с тем, что искомые участки в свое время были «нарезаны» впопыхах – в одних случаях накладывались друг на друга, а в других – не повторяли границ предполагаемых залежей.

Ринат Ахметов

После того как в вопросе распределения границ была проведена «домашняя работа», лицензиаты занялись наведением соответствующего порядка в документах. Как раз с этим и была связана инициатива ООО «Профи нафт». Но на этой стадии компания споткнулась о влиятельного игрока. Речь идет про ООО «Нафтогазгеоразведка», которое через DTEK Oil&Gas development B.V. контролируется Ринатом Ахметовым. Недавно эта структура вступила в вышеупомянутый судебный процесс между Государственной службой геологии и недр Украины и ООО «Профи нафт».

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции назначено на следующую неделю – 25 февраля. Но еще до этого заседания «ОЛИГАРХУ» удалось выяснить суть претензий «Нафтогазгеоразведки». Дело в том, что в конце пришлого года эта структура Рината Ахметова оформила на себя лицензию на Будищанско-Чутовскую газоконденсатную площадь, границы которой прямо пересекаются с Руновщинской нефтегазовой площадью «Профи нафт». И сейчас, когда последняя пошла по пути расширения своего ореола, она начала наступать на интересы донецкого олигарха.

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