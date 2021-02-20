7-летнего сына принца Уильяма хотели отравить мороженым

В Великобритании хотели отравить мороженым семилетнего принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщило издание The Independent.

О покушении стало известно на суде по делу подозреваемого в подготовке теракта Сахайба Абу. По данным следствия, он купил 18-дюймовый меч, нож, балаклаву и перчатки, чтобы устроить теракт.

Разговорить Абу удалось полицейскому под прикрытием. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия и мужчина сообщил о своем «брате», осужденном на 28 лет, который рассказал ему, как планировали отравление принца Джорджа.

Одним из подозреваемых в разработке плана считают пропагандиста «Исламского государства» Хусейна Рашида. В 2018 году его приговорили к 25 годам за подготовку терактов. По словам Абу, планировалось подсыпать яд в мороженное, которое королевская семья покупает в ближайшем к дому супермаркете.