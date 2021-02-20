Известный российский актер лишился квартиры из-за огромных долгов

Актер и продюсер Сергей Жигунов проиграл суд банку, который забрал у него квартиру. Об этом сообщает МК.ru.

Никулинский суд вынес решение в пользу банка, который из-за невыплаченного кредита забрал у Жигунова квартиру. Звезда «Гардемаринов» взял в 2017 году на кинопроизводство 36 млн рублей. Заемщиком был его продюсерский центр.

Сергей Жигунов и его жена Вера Новикова выступили поручителями. Они отдали в залог всю свою недвижимость: две квартиры, дом, четыре земельных участка, баню и гараж. Но из-за неудачи в бизнесе кредит оказалось нечем отдавать.

Банк начал забирать имущество — сначала землю и загородную недвижимость. Затем должна была уйти с молотка московская квартира площадью 103 кв. метра. Но после неудачных торгов она перешла банку. Отсудить квартиру Жигунову не удалось.