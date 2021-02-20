5 властивостей шоколаду, які роблять його корисним для здоров’я

Люди люблять шоколад. Він діє, як стимулятор, який налаштовує нас на позитивний лад та піднімає рівень енергії. Та все ж багато людей воліють уникати шоколаду через його високу калорійність. Так, зловживати шоколадом дійсно не варто. Та все ж, ви багато втратите, якщо повністю виключите його з раціону, пише Жіночий світ з посиланням на News 18.

Ось 5 речей, які роблять шоколад корисним для вас:

Шоколад піднімає настрій. Шоколадні цукерки містять анандамід, назва якого походить від санскритського слова „ananda”, що означає щастя, радість і насолоду. Шоколадні цукерки також містять хімічну сполуку, що зветься фенілетиламін (PEA), яка, як кажуть, посилює наші почуття любові. Кофеїн у шоколадних цукерках також діє як стимулятор і забезпечує той самий енергетичний ефект, що і кава.

Шоколад знижує рівень стресу. Дослідження виявили докази того, що поліфеноли, які містяться в какао, можуть зменшити стрес. І темний шоколад, і молочний шоколад містять такі поліфеноли. Кажуть, що стрес сигналізує про збільшення окисного ушкодження наших систем. Антиоксиданти в шоколаді нейтралізують окислювальну шкоду, спричинену вільними радикалами, і зменшують стрес. Шоколадні цукерки з чорного шоколаду містять більше флаванолів, ніж ті, що виготовлені з молочного шоколаду. Крім того, всмоктування флавонолів може пригнічуватися молочними білками.

Шоколад корисний для мозку. Шоколад містить флаваноли – антиоксидантні молекули, які допомагають оптимізувати функції та потенціал нашого мозку. Флавоноли захищають нейрони мозку та підвищують наші когнітивні здібності (здатність запам’ятовувати та навчатись). Людей похилого віку шоколад також захищає від дегенерації розумових здібностей та зменшує шанси розвитку хвороби Альцгеймера.

Шоколад захищає серце. Згідно з дослідженнями, споживання темного шоколаду пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), таких як ішемічна хвороба серця та інсульт. Шоколад знижує високий кров’яний тиск, який підвищує ймовірність виникнення ішемічної хвороби серця, при якій артерії стають вузькими, накопичення жирового нальоту збільшується і зростає ризик серцевих нападів. Чорний шоколад підтримує розширення наших судин і сприяє нормальному кровотоку.

Шоколад захищає нирки. Встановлено, що чорний шоколад допомагає захистити ваші нирки. Флаваноли в темному шоколаді допомагають підтримувати правильну оксигенацію ниркової тканини, що є важливим для функціонування нирок.

: wworld.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.