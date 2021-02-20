В Черниговской области женщина за «снятие порчи» отдала мошенницам почти миллион гривен

В Черниговской области задержали мошенниц. Они обманули женщину почти на миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-центр полиции в Черниговской области, — передаёт Информатор.

«В полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, из-за которой якобы страдает вся семья женщины. У потерпевшей как раз заболели члены семьи, поэтому она легко поддалась влиянию», — говорится в сообщении.

Женщина согласилась вынести из дома все сбережения, чтобы снять негативную энергетику. Она отдала незнакомкам 30 тысяч долларов, 1 500 евро и 20 тысяч гривен. После женщина пришла в себя и обратилась в полицию.

«К мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области. Они сначала сбежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепр. Полицейские задержали их», — заявил начальник управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.

Во время обыска у них изъяли деньги. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.