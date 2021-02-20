Заместитель главы Челябинска Олег Извеков отправлен под стражу. Ему предложено уйти в отставку

Суд избрал вице-мэру Челябинска Олегу Извекову меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого в администрации Челябинска заявили, что попросят его добровольно покинуть пост

Центральный районный суд Челябинска счел необходимым заключить вице-мэра города по экономическому развитию Олега Извекова под стражу, как того просил в своем ходатайстве следователь. Извеков, напомним, обвиняется в получении взятки за содействие своему бывшему коллеге в заключении муниципального контракта.

Согласно решению суда, Извеков будет содержаться в следственном изоляторе до 17 апреля, после чего вопрос об избрании меры пресечения будет рассмотрен вновь. Свой вердикт судья мотивировал тем, чиновник может скрыться от следствия. К такому выводу он пришел в связи с тем, что местонахождение заграничного паспорта чиновника не установлено и он не изъят.

Защита Извекова предъявила медицинские документы, свидетельствующие о наличии у Извекова некоего заболевания, однако суд счел, что наличие данного заболевания не является основанием для избрания Извекову более мягкой меры пресечения.

Стоит отметить, что судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству адвоката Извекова. Защитник мотивировала это тем, что она и ее клиент дали подписку о неразглашении материалов дела. Кроме того, адвокат заявила о намерении предоставить суду сведения о здоровье чиновника, которые он не хотел бы раскрывать публике. В итоге журналисты смогли присутствовать лишь на оглашении решения суда.

После того, как суд вынес вердикт, в администрации Челябинска заявили о намерении предложить Олегу Извекову написать заявление об отставке по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет другой заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов.

Напомним, Олег Извеков был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета накануне, 18 февраля. Ему вменяется получение взятки в крупном размере. В Следственном комитете считают, что в прошлом году коммерческая организация передала чиновнику 450 тысяч, чтобы получить муниципальный контракт.

Речь идет о контракте на 3,5 миллиона рублей на поставку бесконтактных термометров для многофункциональных центров, который получила фирма бывшего коллеги Извекова Вячеслава Бежина ООО «Суворов Айти», созданная совсем недавно. По версии следствия, Бежин договорился со своим давним знакомым о получении контракта в обмен на вознаграждение.