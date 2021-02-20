СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко

На сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского принял решение ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, в числе которых лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых вопреки нормативно-правовым актам Украины осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Санкции введены против граждан Украины Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк (гражданская жена депутата Тараса Козака, на которую записана часть его имущества, и которая занимается нефтеперерабатывающим бизнесом с Марченко), а также против граждан РФ Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаил Попова.

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука», – сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

На вопрос, за что ввели санкции против Медведчука и Марченко, он ответил: «Сегодня СБУ ведет уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Соответственно по этой статье, к Марченко, Медведчуку и всем перечисленным лицам применены санкции — это финансирование терроризма».

На вопрос о доле Марченко в 1+1 Данилов сказал, что телеканал продолжит работать, просто ее часть нельзя будет продать, заложить и т. д.

Санкции вводятся на три года.

Кроме того СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения части нефтепродуктопроводов, которые проходят через территорию Украины, народу Украины. Эти нефтепродуктопроводы, как отметили в пресс-службе ОП, оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

На уточняющий вопрос журналистки, идет ли речь о компании Прикарпатзахідтранс, «которая аффилирована с Медведчуком», Данилов сказал: «Это действительно Прикарпатзахідтранс. Касательно аффилиации должны говорить соответствующие органы. Но речь действительно идет об этом трубопроводе протяженностью 1433 км, который очень странным образом оказался в руках иностранного государства».