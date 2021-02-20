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Пожить к Максиму Галкину в замок «попросилась вся деревня»

21.02.2021

Российский пародист Максим Галкин поддержал популярный челлендж в TikTok и теперь отбивается от назойливых фолловеров. Фанаты желают лично полюбоваться обстановкой в замке Галкина и Пугачевой, а в идеале — еще и переждать в поместье зимние морозы.

Галкин записал видео для TikTok, как остается невозмутимым, падая вместе с утренним кофе в глубокий сугроб. «Люблю кофе со льдом», — пошутил он.

В ответ Галкину написали, что срочно хотят к нему в гости, тем более, что синоптики обещают усиление морозов.

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