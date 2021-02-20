Папуга поцілував коалу: зворушливий момент потрапив на фото

У мережі показали фото, на якому коалу на ім’я Лютер поцілував багатобарвний папуга у заповіднику дикої природи Моссвуд (штат Каліфорнія, США).

Відповідні знімки опублікував Mosswood Wildlife, передає Daily Mail. На них можна побачити, як лорикет підійшов до коали й клюнув її в ніс. Потім він відкрив дзьоб і витягнув язик, щоб лизнути ніздрю сумчастої тварини.

Зазначається, що Лютер в якийсь момент заплющив очі, показуючи, що він не дуже задоволений такою велелюбність свого друга.

“Лорикет сьогодні був повний любові. Не впевнений, чи сподобалося це Лютеру”, – написали представники заповідника.

Коалу на ім’я Лютер була доправили в Моссвуд у жовтні 2020 року. Папугу знайшов представник громадськості й приніс у заповідник у грудні.

: news.obozrevatel.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.