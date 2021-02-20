Судей Шевченковского райсуда Киева пригрозили прикончить

Высший совет правосудия решил обратиться в Службу судебной охраны и Офис Генерального прокурора в связи с поступлением сообщения главы Шевченковского районного суда города Киева относительно действий общественных активистов.

Об этом сообщил официальный сайт ВРУ.

Председатель Шевченковского районного суда города Киева Евгений Мартынов сообщил, что 10 февраля 2021 г. в 15:13 на электронный адрес суда поступило обращение следующего содержания: «Уважаемые судьи! За оказание помощи пророссийским телеканалам, которые создают угрозу суверенитету Украины, установлена плата — жизнь родителей, детей и любимых Вам людей. Мы знаем Вас, мы знаем Ваши адреса, мы готовы к действию ..! К сожалению, только так мы можем выиграть эту войну! ».

Мартынов указал, что лицо, направившее обращение с угрозами, имело в виду телеканалы «112 Украина», «ZIK» и «NEWSONE».

Как отметил председатель суда, сейчас в производстве Шевченковского районного суда города Киева находится гражданское дело, ответчиком в котором является информационное агентство «112-Украина». 4 января 2021 г. по делу открыто производство. Дело назначено к рассмотрению по правилам искового производства в упрощенном порядке без вызова сторон.

Судебно-юридическая газета