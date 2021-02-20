«Очередной удар по моим богатствам»

У сотрудника ФБК (признан иноагентом) Руслана Шаведдинова по судебному решению арестовали счет, на котором было всего 7,35 рубля. Об этом он написал в Twitter.

«Следователи по особо важным делам нашли и арестовали 7 рублей 35 копеек на моем счете в Сбере по старому делу против ФБК. Это очередной мощный удар по моим богатствам: до этого пару лет назад они нашли и заблокировали мою старую социальную карту москвича для метро», — написал он.

Напомним, в конце 2019 года у Шаведдинова дома прошел обыск. Позже стало известно, что следственные действия проходили в рамках следствия по делу об отмывании денег. 24 декабря в ФБК сообщили, что Шаведдинов находится на архипелаге Новая Земля, где он будет служить в армии, и назвали случившееся похищением.

Спустя год, в конце декабря 2020 года, Шаведдинов вернулся из армии.