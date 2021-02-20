Сергей Шапран и грани его личности

О броварском предпринимателе Сергее Шапране впервые широкая общественность узнала пару лет назад, когда возглавляемый ним Броварской алюминиевый завод обвинили в краже промышленных объемов газа с помощью фирмы-прокладки и перепрограммированных счетчиков.

Украли ни много ни мало, а на почти 50 миллионов гривен. Дело удалось замять, а злые языки сразу же связали купленную Сергеем Шапраном яхту «Принцесса Виктория» с кражей газа: дескать, она стоила ровно столько, сколько газа украл завод Шапрана у Дмитрия Фирташа, которому принадлежит «Киевоблгаз».

Действительно, следующей громкой историей, связанной с Сергеем Шапраном, стала покупка крупнейшей в акватории Днепра британской яхты «Принцесса Виктория» цвета ультрамарин длиной 20 метров. Фото красавицы-яхты и ее описание облетело все СМИ Украины, как и фамилия владельца.



Для тех, кто впервые слышит фамилию Сергей Шапран, кратко напомним: это – директор и бенефициар Броварского алюминиевого завода, который входит в международный холдинг Alumeta Group. Среди производителей продуктов цветной металлургии Броварской алюминиевый завод (BRAZ) занимает первое место на рынке Украины. Это единственное в своей отрасли предприятие в стране с полным циклом производства алюминия. Alumeta Group покрывает более 70% рынка цветной металлургии. Сейчас Alumeta Group, которой владеет Шапран, поставляет свою продукцию в 30 стран мира, постоянно наращивая мощности.

История приобретения Шапраном Броварского алюминиевого завода, который до 2009 года был коммунальным предприятием, весьма интересна сама по себе. О ней вы можете узнать по ссылке выше.

Сейчас Сергей Шапран подался в политику – на выборах в Броварской ОТГ, которые прошли 17 января, он возглавил список политической партии «За майбутнє», которую называют проектом Игоря Коломойского. Проходная часть списка сплошь состоит из работников Броварского алюминиевого завода. Но броварчан сей факт не смутил – они отдали за эту партию 9% своих голосов, дав возможность таким образом Шапрану провести в местный совет четырех своих подчиненных. Броварчан не смутил также ни факт кражи Шапраном газа, ни элитная яхта, ни то, что алюминиевый завод зарегистрирован не в Броварах, а в Киеве.

Надо заметить, что для Сергея Валентиновича это не первый поход в политику. В 2012 году он уже пытался стать народным депутатом, но тогда броварчане его не поддержали – то ли свежа была еще история с Броварским алюминиевым заводом, то ли денег мало было у Шапрана – неизвестно. Но выборы он проиграл.

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А, может, броварчан сбил с толку факт смены Сергеем Валентиновичем фамилии. Да-да, был в его биографии такой факт. Когда именно эта смена произошла – достоверно установить не удалось. Как и причины смены фамилии «Коробка» на «Шапран».

Возможно, это связано с деятельностью ООО «Первый украинский международный траст-капитал» (код ЕДРПОУ 35135332), где до 2018 года Шапран Сергей Валентинович, он же Коробка Сергей Валентинович был и руководителем, и конечным бенефициарным владельцем.



Пусть никого не обманывает основной вид деятельности, указанный в регистрационных документах этого «Траст-капитала»: «оптовая торовля сельськохозяйственной техникой». Дело в том, что до смены владельца эта компания была ни чем иным, как «шарашкиной конторой», где Коробка-Шапран проворачивал всякие мутные аферы. Причем не гнушался даже мелочью.

Как гласит приговор Оболонского районного суда города Киева от 01.09.2014 года в деле № 756/8384/14-к, ООО «Первый украинский международный траст-капитал» выдавал, например, фиктивные справки о доходах гражданам, жаждущим получить кредит в банке.



Этот случай был не единичным: в 2013 году Днепровский районный суд города Киева рассматривал аналогичное дело № 755/28983/13-к, где такую же справку получил другой гражданин.



Что характерно – ни следствие, ни суд не заинтересовались «невстановленою особою», которая раздавала справки о доходах с подписью Шапрана-Коробки и печатью возглавляемого ним ООО «Первый украинский международный траст-капитал».

Это, конечно, мелочь – выдать «левую» справку о доходах человеку, который нуждается в кредите. Что потом в результате пострадает банк – это тоже мелочь, банки и так нас «имеют» регулярно, должен же кто-то «поиметь» и банк? Правда, в итоге банк «поимеет» честного должника, который платит взятый кредит, ибо в банковский процент заложен и риск невозврата кредитов вот именно такими должниками. Но, повторимся, это мелочь.

Но в биографии такого ныне крупного бизнесмена эта мелкая афера выглядит совсем уж позорно. Если кражей газа у Фирташа Сергей Валентинович по праву может гордиться, ибо «кинул» одного из сильных мира сего, то вот такими «левыми» справками вызывает лишь брезгливость.

Не знаем точно и утверждать не будем, что именно стало причиной смены фамилии «Коробка» на «Шапран». Но, вполне возможно, нынешний депутат Броварской ОТГ Сергей Валентинович Шапран посчитал (вполне, кстати, обоснованно), что факт заработка на липовых справках о доходах его не красит. И благоразумно поменял фамилию, начав свою биографию с чистого и красивого листа – в качестве владельца мощнейшего предприятия и красивейшей яхты в Украине.

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