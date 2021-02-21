В Києві пішохід помер після того, як його побив водій (відео)

В Києві на пішоходному переході виник конфлікт між пішоходом і водієм, через що водій побив чоловіка і той помер від удару об асфальт.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Власник авто почав сваритися з пішоходом, в результаті чого вийшов з салону й декілька разів вдарив чоловіка в обличчя. Той впав і вдарився головою об асфальт. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліція затримала зловмисника через годину після злочину, завдяки камерам відеоспостереження.

: pershij.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.