Став відомий рейтинг ненадійних німецьких автомобілів

Автомобілі, вироблені в Німеччині, зарекомендували себе як одні з найнадійніших. Однак навіть серед німецьких моделей можна зустріти машини, які докучають поломками. При цьому ремонт може дорого обійтися, повідомляє «Твоя МАШИНА» .

BMW M5 (E60)

Машина випускалася в 2003-2009 роках і має примхливий двигун і вкрай ненадійну секвентальну коробку передач SMG, ремонт якої може коштує близько 70 тис. грн.

Porsche 996 Carrera

Спорткар випускався в 1998-2005 роках. Власники скаржаться на підшипник проміжного валу, який не може витримати навантаження. Причому його заміна може обійтися в 100 тис. грн. Також є проблема з охолодженням двигуна.

Mercedes-Benz M-Class другого покоління

Друге покоління відомого позашляховика вироблялося в 2005-2011 роках. Але підводить захист від корозії, і двигуни виявилися примхливими. Також часто ламається електроніка і виходить з ладу підігрів сидінь.

BMW 335i

Седан випускався в 2005-2013 роках. Лінійка двигунів включає в себе різні агрегати, але самим примхливим став бензиновий турбомотор N54 потужністю 306/340 к.с. Також негативні відгуки отримує система ABS.

Volkswagen Phaeton

Модель випускалася в 2002-2016 роках. Як і інші авто цього рейтингу, машина має примхливий двигун. Також власники скаржаться на мультимедійну систему і дренажну систему, яка швидко засмічується.

: mashyna.com.ua

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