Кейт Міддлтон здивувала умінням створювати різні образи в одних і тих самих сукнях (фото)

Герцогиня Кембриджська, дружина герцога Кембриджського Вільяма Кейт Міддлтон завжди з’являється на публіці у вишуканих і ефектних нарядах.

Виявляється, для цього їй не потрібно постійно оновлювати свій гардероб. Кетрін вміє поєднувати одяг і аксесуари так, що навіть стара сукня може знайти друге життя. Вона досягає бажаного ефекту за допомогою нової зачіски чи правильно підібраних деталей. Про це пише Hellomagazine.

Підбірка фотографій найкрасивіших і найяскравіших нарядів герцогині Кембриджської продемонструє, що одну і ту саму річ можна інтерпретувати зовсім по-різному, просто підібравши інше взуття чи головний убір.

Кейт познайомилася з принцом Вільямом ще під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. З 2002 року вони почали дружити, а через деякий час їхнє спілкування переросло в романтичні стосунки. Наступного року дівчину було запрошено на двадцять перший день народження принца, де тоді були присутні тільки найближчі його друзі.

: news.obozrevatel.com

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