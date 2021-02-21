Рада заборонила поліції зупиняти автомобілі без причини

Днями у Верховній раді розглянуто законопроект №2695, яким планувалось доповнити ст.35 Закону «Про національну поліцію» в частині безпідставних зупинок під час «профілактичних заходів». Але депутати не підтримали цей документ.

Як пише Дорожній Адвокат, статтю 35 планувалось доповнити додатковою 11-ю підставою для зупинки: «якщо така зупинка здійснюється під час проведення профілактичних заходів …. Проведення таких профілактичних заходів може здійснюватися в нічний час, із двадцять другої до восьмої години, а також у святкові, вихідні дні та протягом наступного дня після таких днів».

У разі прийняття закону, працівникам поліції надавалось законне право зупинення будь-якого транспортного засобу у конкретні години і дні, а саме в нічний час, із 22:00 год. до 08:00 год., а також у святкові, вихідні дні та протягом наступного дня після таких днів.

Однак, під час розгляду законопроекту 16.02.2021 у Верховній раді, вказану норму щодо безпідставних зупинок під час «профілактичних заходів» відхилено.

Таким чином, поліція не матиме права зупиняти автомобілі без чітких законних підстав зупинки.

На сьогодні діє стаття 35 Закону «Про національну поліцію», якою передбачено зупинку працівниками поліції транспортних засобів лише за наявності конкретних підстав, серед яких зокрема є порушення Правил дорожнього руху.

: auto-portal.com.ua

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