Добре, що не на голову: у центрі Києва бурулька пошкодила магазин

У Києві на провулку Тараса Шевченка 19 лютого бурулька пошкодила магазин. Внаслідок падіння криги, перед входом зіпсовано частину навісної конструкції, що була прилаштована над дверима.

На щастя, ніхто не постраждав. Але киян застерігають – в столицю після морозів й снігу йде тепло, а це означає, що необхідно обережно пересуватися вулицями й триматися якомога далі від будинків, адже бурульки будуть продовжувати падати.

В столиці від них постраждали вже 4 людини.

Комунальники намагаються запобігти таким випадкам, у Києві навіть збільшили кількість бригад для очищення покрівель будинків від крижаних наростань.

: kyivnews.24tv.ua

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