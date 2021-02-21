У столиці пасажири штовхали тролейбус (відео)

У Києві пасажири штовхали тролейбус, який не міг проїхати ділянку дороги через припарковані автомобілі. Відео опубліковано на сторінці ДТП.kiev.ua у Facebook.
«Поки більшість громадян паркуються, де хочуть і як хочуть, простим пасажирам доводиться штовхати тролейбус, який не дістає до контактної лінії», — йдеться у підписі до відеоролика.
Частина вулиці Липківського через припарковані автомобілі виявилася для тролейбуса недоступною до контактної лінії.
: Новости Ю
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