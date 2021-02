Страсти по конфискованным миллионам. Банк «Пивденный» и казус Юры Енакиевского

Юрий Иванющенко продолжает отрекаться от денег, конфискованных в Латвии.

Латвия сняла арест и зачислила в свой госбюджет 30 миллионов долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-депутатом Юрием Иванющенко (известный также как Юра Енакиевский и Юрец Малой), близким к Виктору Януковичу. Об этом «Украинская правда» сообщила вчера, 18 февраля, со ссылкой на официальный ответ на запрос в Офис генпрокурора и на собственные источники в правоохранительных органах.

Уже сегодня, 19 февраля, адвокаты Иванющенко разместили в ряде СМИ (например, тут и тут) гневную отповедь, мол-де, всё это ложь и клевета, это деньги не нашего клиента.

Тем временем интернет-издание напоминает, что Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.

В 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этойдаты в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и причислила их в свой бюджет. При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, «оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства». Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются «украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне».

В то же время, из собственных источников в правоохранительных органах «Украинской правде» стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде дела, касающемся незаконного обогащения. Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Кроме того, источник издания в правоохранительных органах говорит, что за пять с половиной лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.

Издание напоминает, что октябре 2019 года стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение и решил конфисковать более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Власти не назвали фамилий владельцев денег (что в последствии стало одним из оснований для адвокатов Юры Енакиевского обвинить журналистов, упомянувших Юрия Иванющенко, во лжи). Однако тот факт, что бенефициаром тех злосчастных $30 млн является именно Юрец Малой, с самого начала было «секретом Полишинеля».

Но не менее интересная деталь – в каком именно латвийском банке застряли деньги.

Как говорилось в совместном расследовании [громких дел] и проекта CRiME, вышедшем под названием «Латвийский кукиш. Деньги Юрия Иванющенко в банке Юрия Родина спровоцировали скандал», это – Regionala Investiciju Banka AS. Основным его акционером является украинский банк «Пивденный», подконтрольный семье одесского банкира Юрия Родина. Одним из крупнейших клиентов «Пивденного» является группа «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, вскоре после национализации «ПриватБанка» именно в «Пивденный» были переведены все счета медиахолдинга «1+1 Media Group» и ПАО «Укртатнафта», подконтрольных любимому олигарху Владимира Зеленского. Можно не сомневаться, что это не случайность, и не только по тому, что Юрий Родин и Игорь Коломойский являются почетными членами хасидской общины «Хабад». Игорь Валерьевич и ранее прибегал к услугам одесского финансиста, в частности, в деле о рейдерском захвате ТРЦ «Украина» в Харькове. Коломойский не только прогоняет свои деньги через банк Родина, они неплохо знакомы лично.

В свою очередь, Юрия Родина и Юрия Иванющенко роднят не только финансовые аферы, но и общее дело. Уголовное. Ранее Генпрокуратура объявила банк «Пивденный» финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации с участием Юры Енакиевского.



Юрий Родин

Как писал CRiME ранее, следствие пришло к выводу, что при непосредственном участии Иванющенко были спланированы и осуществлены преступления в топливно-энергетическом комплексе, банковской и налоговой сферах, а также в сферах услуг и растаможивания товаров. «Для обеспечения деятельности преступной организации, в частности осуществление подконтрольными предприятиями незаконных финансовых операций, привлечен ряд банковских учреждений, в частности ПАО «Реал Банк» (код ЕГРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАО «Брокбизнесбанк» (код ЕГРПОУ 19357489, МФО 300249), ПАО «Акционерный Банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647, МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адрес: LV-1010, Латвия, г. Рига, ул. Ю. Алунана, 2)» — подчеркнули в ГПУ. Первые два банка, если кто забыл, были подконтрольны младоолигарху Сергею Курченко, последние два – мы уже сказали кому. Regionala investiciju banka, по данным ГПУ, были открыты счета иностранных прокладок, связанных с Иванющенко, на которые поступали выведенные из Украины средства, в том числе, через ООО «Карпатыбудинвест», Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Management Ltd (Великобритания), Іmех Provider Ltd (Британские Виргинские острова) и Rexelmo Ltd (Кипр).

Отметим, что банк «Пивденный» Юрия Родина продолжает отсвечивать в вопиющем «схематозе». В частности, в грандиозной афере вокруг поставок армии провианта стоимостью в миллиарды гривен банк «Пивденный» выступает гарантом для фирм «Военторг» и «Военторг-Волонтер», под которые «заточены» тендерные схемы.

Подготовил Виктор Ликарчук, специально для [громких дел] и CRiME