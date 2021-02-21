Дмитрий Медведев не спасет братьев Линников

Агрохолдинг «Мираторг», имеющий офшорные корни, угодил в новый скандал

«Мираторг» принадлежит кипрским ООО «Агромир» и «Саудейд Энетрепрайзис Лимитед», бенефициарами которых считаются братья Линники. Долгое время разные источники называли их родственниками супруги экс-премьера Дмитрия Медведева. В девичестве она имела фамилию Линник.

В мае 2019 г., пресс-служба правительства РФ опровергла какое-либо родство между Светланой Медведевой и Виктором и Александром Линниками. И кто еще кроме «мясных братьев» может скрываться за офшорами – тайна за семью печатями.

Слухи о возможном родстве владельцев «Мираторга» в бывшим премьером появились не только из-за офшорных корней. Доли многих компаний агрохолдинга находятся в залоге у государственных банков. Откуда у них такая любовь к частной конторе?

Экономистам известна такая схема, когда один актив закладывается в банке для инвестирования в другой. Потом он закладывается, полученные деньги инвестируются в следующий актив. Такая деятельность напоминает пирамиду, которая рано или поздно рухнет.

Естественно, что нет доказательств подобной деятельности «Мираторга», так как отсутствует доступ к финансовым документам холдинга. А братья Линники очень ревностно защищают свою деловую репутацию от негативных предположений. И даже подают иски к изданиям, посмевшим дать негативную оценку работе компаний, входящих в холдинг.

Возбуждение уголовных дел против структур «Мираторга» — небывалый случай! При Дмитрии Медведеве, который никак не связан с холдингом, о таком и мечтать было нельзя. У братьев Линников и их агрохолдинга могут настать тяжелые времена?

Дмитрий Медведев знает о «тучах» над «Мираторгом»?

В новый скандал угодило ООО «Мираторг Белгород», которое сбросом навозных стоков свинокомплекса нанесло вред лесу и почве. Чиновники управления лесами региона оценили ущерб в сумму более 73 млн руб.

Основания для возбуждения уголовного дело нашлось поле того, как прокуратура Белгородской области проанализировала в январе-феврале исполнение законодательства об охране окружающей среды.

Сброс стоков произошел еще в декабре 2019 г. В феврале следующего года управление лесами оштрафовало «Мираторг-Белгород» на 250 тыс. руб. В компании уверяли, что не причастны к сбросу и даже добились нового рассмотрения дела. Но суды встали на сторону чиновников.

Ущерб в 73 млн руб., «Мираторг — Белгород» тоже не собирался компенсировать добровольно. В сентябре этого года было возбуждено уголовное дело по признакам порчи земли, а новое – за порчу лесных насаждений. Управлению лесами понадобилось время, чтобы оценить причиненный им ущерб.

Один сброс – два уголовных дела. Первое предусматривает наказание до двух лет исполнительных работ, второе – штраф или лишение свободы до 10-ти лет. Удастся ли братьям Линникам выкрутиться из этой ситуации? Надежды на Дмитрия Медведева нет никакой. Он через пресс-службу публично открестился от агрохолдинга.

Отвечать, скорее всего, придется гендиректору ООО «Мираторг-Белгород» Владимиру Прохорову, который занимает эту должность с 2015 г. Готов он встать грудью за братьев Линников? У них была возможность погасить штраф в добровольном порядке еще до возбуждения уголовного дела.

Как работает «Мираторг»?

Учредителем ООО «Мираторг-Белгород» является головная структура ООО АПХ «Мираторг», принадлежащая офшорам. Доля компании находится в залоге у Сбера до 2029 г.

Первый раз доля была передана в залог в 2013 г. второй раз – в 2019 г. Это можно посмотреть на сайте проверки контрагентов «Руспрофайл».

ООО «Мираторг-Белгород» управляет 6-ю действующими компаниями, выручка и прибыль большинства которых исчисляется миллиардами рублей. Доля ООО «Мираторг-Белгород» почти во всех компаниях находится в залоге у разных государственных банков.

ООО «Возрождение» с 2014 г., у «Россельхозбанка» (РСХБ), ООО «Свинокомплекс «Пристенский» — с 2013 и 2016 г., до 2029 г., у Сбера, ООО «Свинокомплекс «Курасовский» с 2010 г, залогодержатель не указан, ООО «Белго Ген» с 2014 г., у Сбера.

Во всех компаниях кроме ООО Свинокомплекс Пристенский» срок обременения – залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

С такой же формулировкой с 2017 г., находится доля ООО «АПХ «Мираторг» в ООО «Мираторг-Курск» в залоге, у Газпромбанка.

Один из самых крупных активов «Мираторга» — ООО «Брянская мясная компания», принадлежащая ООО «Мираторг-Брянск» и ООО «АПХ «Мираторг». Их доли находятся в залоге у ВЭБ.РФ. Похоже, они могли перезакладываться, та как существуют отметки о 2012 г., 2015 г., и 2017 г.

В ООО «Брянский бройлер» доля ООО «АПХ «Мираторг» находится в залоге у Газпромбанка. Отметки о залоге 2017 г., 2018 г. и последняя 2020 г.

Под обременением находятся доли 17 (!) компаний «Мираторга» из трех десятков. Но ни о какой пирамиде и речи быть не может.

Ну, закладывает и перезакладывает свои активы в разных госбанках «Мираторг». Это же не является свидетельством, что бизнес ведется за государственный счет. Просто у братьев Линников такая стратегия. Поучиться бы у них другим, если, конечно, удастся договориться с госбанками. Почему-то, получается это далеко не у всех.

Несколько странно выглядят и финансовые показатели некоторых компаний, входящих в холдинг «Мираторг».

ООО «Брянская мясная компания», чья выручка с 2013 г., по 2019 г., постоянно росла и увеличилась с 322 млн руб., до 30 млрд руб., (почти в 100 раз!), получала прибыль всего 2 раза – в 2016 г., и 2019 г. В 2014 г., ее убыток был 17 млрд руб., в 2018 г. – 14 млрд руб. Как бы объяснили такую работу компании братья Линники студентам экономических вузов?

ООО «Прохоровский комбикормовый завод» с 2017г., по 2019 г., увеличил свою выручку с 7,8 млрд руб., до 11 млрд руб. Но все эти три года показывал убытки 66 млн руб., 920 млн руб. и 36 млн руб.

Недоброжелатели братьев Линников среди трех десятков структур «Мираторга», наверняка, смогут найти еще компании со странными финансовыми результатами.

Об этом писали некоторые СМИ и даже делали смелые предположения о возможном выводе денег братьями Линниками из своих структур в офшоры. Доказательств этому не было, а догадки к делу не пришьешь. Но даже за предположения «Мираторг» решил судиться. Исход этой тяжбы пока неизвестен.

Сдается, что теперь «Мираторгу» будет не до суда с изданиями. Теперь бы с уголовными делами разобраться. А вдруг директор ООО «Мираторг-Белгород» Владимир Прохоров не захочет отвечать один и превратится в свидетеля деятельности братьев Линников?

Скандальные Линники?

Удивительно, но, именно после ухода со своего поста Дмитрия Медведева в январе прошлого года, СМИ все больше и больше стали обращать внимания на деятельность агрохолдинга «Мираторг».

Летом 2020 г., скандал грянул в Белгородской области. Сотрудники ЗАО «Свинокомплекс «Короча» отказались работать сверхурочно без повышения зарплаты. Об этом писал «Коммерсант». После этого прокуратура начала проверку.

Предприятие в прошлом году получило выручку 50 млрд руб., в предыдущем 52 млрд руб. Поэтому логично было предположить, что дело вовсе не в отсутствии денег. По информации издания, руководство ЗАО якобы пригрозило уволить 200 человек. Решило сэкономить на фонде заработной платы?

Сотрудники не захотели работать по 15 часов в день. Отказались 200 человек, которых на следующий день не пустили на работу. Они решили, что нарушены их трудовые права. Интересно, что по этому поводу думали братья Линники? Они сами пробовали работать на производстве по 15 часов?

По информации «Новых известей», летом прошлого года жители четырех районов Орловщины потребовали выдворить «Мираторг» с территории области. По мнению протестующих, агрохолдинг незаконно строил 17 (!) свиноводческих комплексов, готовность которых оценивалась в 60-95%.

«Мираторг» плодит «свинские регионы»?

Негодование жителей Орловщины ярко высказал депутат областного совета Владимир Рыбаков, который заявил, что Орловщина станет «свинским регионом», где на каждого жителя будет приходиться по три свиньи. После этого все, кто не успеют убежать, утонут в навозе.

Губернатор Андрей Клычков проговорился, что «Мираторг» не обращался за разрешением на строительство. И почему же оно велось несмотря на негативную реакцию жителей региона?

Похоже, братья Линники каким-то образом умеют обходить российские законы. Может им кто-то помогать из представителей верхушки российской власти?

В Курской области в 2018 г., разгорелся подобный скандал, о котором писало PASMI. Прокуратура обнаружила, что местные власти незаконно дали разрешение на строительство свинокомплекса. Покровительство братьям Линникам оказывал тогда еще губернатор Александр Михайлов. С чего бы это главе региона идти против своих избирателей?

История успеха агрохолдинга «Мираторг» началась в Белгородской области. Сейчас он превратился в мясного монополиста с земельным банком 1 млн га. Это очень много даже по мировым меркам.

А если все дело вовсе не в мясе? Агрохолдинг «Мираторг» с офшорными корнями и звучной фамилией Линник может являться своеобразным банком со специфическими функциями «освоения» бюджетных средств? Это, конечно, лишь предположение, не подкрепленное никакими доказательствами, но в жизни всякое может быть.

Наверное, символично, что уголовные дела заведены именно в Белгородской области, где начинали свой бизнес братья Линники. Это конечно, его не прикроет, но задуматься владельцам «Мираторга» надо бы. Похоже, что удача от них уже отвернулась.

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