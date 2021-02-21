Названі топ-3 найкращі дешеві позашляховики

Позашляховики – універсальний і швидко зростаючий сегмент автомобільної галузі, але все одно навіть в ньому є свої лідери.

Honda CR-V 2010 р. (близько 10 000 доларів)

Honda CR-V – вважається одним з найдосконаліших компактних позашляховиків на ринку, і відмінним позашляховиком для покупки уживаного автомобіля.

У нього високий рейтинг надійності і цілком доступна ціна, не кажучи вже про комфорт, з просторим салоном, достатнім вантажним простором і хорошими показниками безпеки.

Toyota RAV4 2010 р. (6000-10 000 доларів)

Цей позашляховик володіє чотирициліндровим двигуном, надійними функціями безпеки і високою надійністю. Це висококласний компактний позашляховик, в стандартній комплектації якого достатньо місця для п’яти чоловік і багато вантажного простору.

Chevrolet Traverse 2015 р. (від 10 000 доларів)

У Chevrolet Traverse достатньо місця для розміщення семи або восьми осіб у всіх трьох рядах. Двигун V6 володіє достатньою потужністю для більшості ситуацій водіння, а також автомобіль славиться гарною якістю салону, відмінним прискоренням і буксируванням.

: uamotors.com.ua

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