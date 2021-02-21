В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским

Его признали виновным в применении насилия в отношении правоохранителя. Правозащитники утверждают, что речь идет о провокации со стороны силовика

Пролетарский районный суд Твери вынес вердикт по уголовному делу в отношении дальнобойщика Михаила Ведрова, протестовавшего против системы взимания платы с владельцев тяжеловесных грузовых автомобилей «Платон». Он признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и приговорен к условному сроку. Сам Ведров заявляет, что всего лишь разговаривал с силовиком, а тот пытался его спровоцировать, пишет «ОВД-инфо».

Акции протеста против системы «Платон» проходили в Твери 10 и 11 сентября прошлого года. После их окончания несколько дальнобойщиков, включая Михаила Ведрова, были остановлены и задержаны на дороге.

Инспекторы Госавтоинспекции начали настаивать на предъявлении документов, однако Ведров решил поинтересоваться, на каком основании они предъявляют данное требование. Поначалу ему говорили, что он отказывается подчиняться законным требованиям силовиков. На место прибыли начальники местной полиции. По версии правозащитников, именно тогда родилась версия о том, что дальнобойщик, якобы, совершил неопасное для жизни насилие в отношении правоохранителя.

Следствие настаивает на том, Ведров нанес удар рукой в шею старшему лейтенант ГИБДД Сергею Никишину. Ведров и другие очевидцы инцидента заявляли, что Никишин сам пытался спровоцировать насилие со стороны дальнобойщика. В какой-то момент он закричал, резко повернул голову и сделал вид, что тот его ударил.

В итоге Ведров был отправлен под домашний арест. Экспертизы, которые провели по делу, не установили, что Никишин получил какие-либо телесные повреждения или побои. Несмотря на это, государственное обвинение требовало отправить Ведрова в тюрьму на три года. Суд приговорил дальнобойщика к 2,5 годам условно.