Штраф Навального по делу о клевете на ветерана пойдет в доход государства

Штраф в размере 850 тысяч рублей, назначенный Алексею Навальному мировым судом по делу о клевете на ветерана, пойдет в доход государства, сказала прокурор Екатерина Фролова, передает корреспондент Дождя из суда. Ветеран Игнат Артеменко не получит эти деньги.

Фролова также заявила, что слова Навального «принципиально дискредитируют победу нашей страны в Великой Отечественной войне». По мнению прокурора, из-за того, что Артеменко — ветеран войны, оппозиционер «не мог обоснованно называть его „позором страны“ и „предателем“».

Ранее 20 февраля мировой суд Москвы оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

Дело о клевете завели на Навального летом прошлого года из-за его твита о ролике в поддержку поправок к Конституции. Оппозиционер назвал участников ролика холуями и предателями. Так как в видео принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, следствие сочло, что Навальный опорочил его честь и достоинство.