Названі симптоми рідкісного раку шкіри, який швидко розвивається без лікування

Рак шкіри розвивається в першу чергу на ділянках шкіри, які піддаються впливу сонця. Однак він може з’явитися і на ділянках, котрі рідко виявляються під сонячним світлом, наприклад, долонях, нігтях і в області геніталій.

Найбільш відома ознака раку шкіри – родимка, яка змінює розмір і колір, а також часто кровоточить. Це так звана меланома, яка може поширюватися і на інші органи, пише Express.

Ознакою немеланомного або базальноклітинного, як його ще називають, раку є перлова або воскова шишка, ще кровотеча і струпи. Відзначається, що вони то гояться, то запалюються знову. Цей вид онкології теж згодом вражає і інші органи.

Ще розрізняють саркому Капоші. Це менш поширений вид раку шкіри. При цьому не менш важливо знати і його відмінні ознаки, щоб в разі необхідності вчасно звернутися до лікаря. «Без лікування більшість типів саркоми Капоші швидко погіршуються протягом декількох тижнів або місяців», – відзначили фахівці з американської клініки Мейо.

Так, на онкологію вкажуть червоні або пурпурні плями на шкірі, або слизових оболонках. Справа в тому, що саркома Капоші розвивається в кровоносних судинах шкіри. Іноді захворювання вражає внутрішні органи, наприклад, лімфатичні вузли, легені і травну систему.

У числі інших симптомів цього виду раку шкіри відзначаються набряки в руках і ногах, задишка, біль у грудях, кашель з кров’ю, діарея і біль у животі. Найбільш схильні до саркомі Капоші люди з ослабленим імунітетом, наприклад, через СНІД, або ліків, що пригнічують природний імунітет.

: ukrhealth.net

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