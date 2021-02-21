Несогласным с новыми правилами пользователей WhatsApp запретят даже читать сообщения. Потом их аккаунты удалят

Администрация мессенджера WhatsApp ограничит возможности пользования своим приложением всем, кто не примет обновленные положения политики мессенджера до 15 мая, в соответствии с которыми пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook.

Если и после этой даты пользователь не согласится с условиями, то его аккаунт будет удален.

Об этом сообщают на сайте техподдержки мессенджера.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорят в компании.

В свою очередь, если пользователи мессенджера не примут обновленные положения и после 15 мая, то их аккаунт будет автоматически удален.

По сведениям интернет-портала TechCrunch, такие аккаунты пользователей, согласно правилам компании, полностью будет удалены через 120 дней.