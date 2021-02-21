Медведчук, Марченко, Ду Тао и «Спортмастер». Полный список санкций СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

Отметим, что под санкции СНБО помимо прочих попал и владелец сети магазинов «Спортмастер».

Решением санкции вводятся на три года в отношении ряда физических лиц. А именно:

Против них, согласно вышеупомянутому указу, были введены следующие санкции:

Помимо этого, есть юридические лица, которым были введены санкции. Среди них:

Согласно указу президента Владимира Зеленского, им были введены следующие санкции:

Также среди прочих юридических лиц, санкции были введены следующим юрлицам:

Их деятельность ограничили следующими санкциями в виде:

Обществу с ограниченной ответственностью «ИндаСофт», РФ, г. Москва были введены следующие санкции:

Также санкции вводятся и против китайского инвестора «Мотор Сичи» Ду Тао. Его набор санкций:

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.