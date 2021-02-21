Стал известен перечень санкций, введенных против Медведчука и Марченко

Против восьми физических лиц, в числе которых народный депутат «Оппоплатормы» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко введены одинаковые санкции. Действие ограничений продлится три года, запрета занимать выборные должности среди них нет.

Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

Так, против восьми физических лиц (Константина Вацковского (гражданин РФ) Виталия Донченко (гражданин РФ) Натальи Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака, против которого уже введены санкции — Ред.) Сергея Лисогора (гражданин РФ) Оксаны Марченко, Александра Маслюк (гражданин РФ) Виктора Медведчука, Михаила Попова (гражданин РФ)) введены следующие санкции:

Отметим, что накануне ходили слухи, что Медведчуку якобы могут запретить занимать выборные должности. Но, как видим, в Указе президента этого нет.